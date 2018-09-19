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21:20 (мск), источник: Матч ТВ

«СКА-Хабаровск» избежал поражения в Ярославле, «Тамбов» возглавил турнирную таблицу

«СКА-Хабаровск» на выезде сыграл вничью с «Шинником» в матче 12-го тура первенства ФНЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Спас гостей от поражения гол Александра Радченко в компенсированное время встречи. Отметим, что ярославцы завершали встречу вдесятером.

Команда из Хабаровска расположилась на 13-м месте, из Ярославля — на восьмом.

В параллельной игре «Тамбов» на своем поле разгромил «Томь» и возглавил турнирную таблицу. Отметим, что подопечные Тимура Шипшева не проигрывают уже семь матчей кряду.

Первенство ФНЛ. 12-й тур

«Шинник» (Ярославль) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:1 (0:0).

Голы: Камилов, 68 — Радченко, 90.

Удаление: Камилов, 70 («Шинник»).

«Тамбов» (Тамбов) — «Томь» (Томск) — 3:0 (0:0).

Голы: Чернышов, 49. Чуперка, 81. Аппаев, 89 (с пенальти).

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