«Авангард» разгромил на выезде «Мордовию» в матче первенства ФНЛ

Встреча, прошедшая в среду в Саранске, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Роман Акбашев (11-я минута), Александр Трошечкин (34), Михаил Земсков (69) и Вадим Стеклов (90). У «Мордовии» отличился Михаил Маркин (86). Хозяева большую часть матча провели в меньшинстве после удаления Владислава Адаева на 10-й минуте.