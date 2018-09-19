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21:32 (мск), источник: Р-Спорт

«Авангард» разгромил на выезде «Мордовию» в матче первенства ФНЛ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Курский «Авангард» одержал крупную победу над саранской «Мордовией» в выездном матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Саранске, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Роман Акбашев (11-я минута), Александр Трошечкин (34), Михаил Земсков (69) и Вадим Стеклов (90). У «Мордовии» отличился Михаил Маркин (86). Хозяева большую часть матча провели в меньшинстве после удаления Владислава Адаева на 10-й минуте.

В другом матче тура «Нижний Новгород» дома сыграл вничью с подмосковными «Химками» со счетом 1:1. Гости вышли вперед на 78-й минуте после гола Ильи Белоуса, а хозяев от поражения спас мяч Артема Абрамова (90). Нижегородцы завершали встречу в меньшинстве после удаления Виталия Федорива (60).

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