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00:04 (мск), источник: Р-Спорт

«Балтика» сыграла вничью с «Ротором» в первом матче после смены тренера

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Футбольный клуб «Балтика» сыграл вничью с волгоградским «Ротором» в первом матче после отставки Валерия Непомнящего с поста главного тренера калининградской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), состоявшаяся в Калининграде, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Владимир Дядюн (54-я минута), у гостей отличился Алексей Друзин (86). Полузащитник «Балтики» Алихан Шаваев был удален с поля в добавленное ко второму тайму время.

В среду калининградский клуб объявил об уходе Непомнящего с должности главного тренера, исполняющим обязанности был назначен Валерий Климов. Непомнящий был переведен на должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола.

«Балтика» (11 очков) занимает 16-е место в турнирной таблице, «Ротор» (10) идет 18-м.

Балтика 1:1
Первый тайм: 0:0
Ротор
19.09.2018, 20:00 Зрители: 5643 основной раунд: 12-й тур Калининград
Главные тренеры
Валерий Климов Роберт Евдокимов
Голы
54′ Владимир Дядюн 22
30 Алексей Друзин 86′
Нереализованные пенальти
45+3′ М.С. Григорьев 9
Составы
Евгений Помазан 32
Сослан Таказов 30
Константин Плиев 33
Виталий Каленкович 93
Максим Григорьев 9
Алан Касаев 11
76′ 90+7′ Алихан Шаваев 19
Кирилл Погребняк 14
59′ Владислав Крючков 23
Андрей Буйволов 25
50′ 80′ Олег Дмитриев 34
Павле Радунович 7
65′ 75′ Владимир Дядюн 22
Руслан Магаль 28
41 Мирослав Лобанцев
11 Кирилл Маляров
28 Азат Байрыев 4′
43 Роман Бугаев
50 Максим Карпов
30 Алексей Друзин
87 Андрей Мязин 40′
7 Роман Воробьев 90′
31 Юрий Завезен
25 Артем Попов 78′
72 Камиль Муллин 90+7′
88 Артем Самсонов 67′
10 Альберт Шарипов
13 Александр Коротаев 70′
18 Олег Николаев
Статистика
3 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
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