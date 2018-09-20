«Балтика» сыграла вничью с «Ротором» в первом матче после смены тренера

Встреча 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), состоявшаяся в Калининграде, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Владимир Дядюн (54-я минута), у гостей отличился Алексей Друзин (86). Полузащитник «Балтики» Алихан Шаваев был удален с поля в добавленное ко второму тайму время.