ФК «Балтика» объявила имя нового главного тренера
Новым главным тренером футбольного клуба «Балтика» стал Игорь Ледяхов. Контракт с ним подписан до конца сезона, сообщается в оциальном паблике клуба во «Вконтакте».
Новым главным тренером футбольного клуба «Балтика» стал Игорь Ледяхов. Контракт с ним подписан до конца сезона, сообщается в оциальном паблике клуба во «Вконтакте».
Помощником Ледяхова назначен Олег Василенко, известный по работе в командах
Игорь Ледяхов — мастер спорта,
Ледяхов сменил Валерия Непомнящего, который покинул пост главного тренера накануне. Сменить тренера в клубе решили