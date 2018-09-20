Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Вильярреал
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Рапид В
Спартак
Футбол. Еврокубки
19:55
Марсель
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
19:55
Лацио
Аполлон
Футбол. Еврокубки
19:55
Бешикташ
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
19:55
Генк
Мальме
Футбол. Еврокубки
19:55
Севилья
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
19:55
Акхисар БС
Краснодар
Футбол. Еврокубки
19:55
Ренн
Яблонец
Футбол. Еврокубки
19:55
Динамо К
Астана
Футбол. Еврокубки
19:55
ПАОК
Челси
Футбол. Еврокубки
19:55
Види
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
22:00
АЕК Л
Цюрих
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
Русенборг
Футбол. Еврокубки
22:00
Копенгаген
Зенит
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
Бордо
Футбол. Еврокубки
22:00
Спартак Тр
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Ворскла
Футбол. Еврокубки
22:00
Дюделанж
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Бетис
Все события
Фоторепортажи
9Каррера забанил Глушакова и Ещенко. А недавно все было хорошо
14«Локомотив» уже бился с «Галатасараем». Это было 16 лет назад
16:40 (мск), источник: Новый Калининград

ФК «Балтика» объявила имя нового главного тренера

Новым главным тренером футбольного клуба «Балтика» стал Игорь Ледяхов. Контракт с ним подписан до конца сезона, сообщается в оциальном паблике клуба во «Вконтакте».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Помощником Ледяхова назначен Олег Василенко, известный по работе в командах премьер-лиги, Латвии и Литвы.

Игорь Ледяхов — мастер спорта, экс-игрок национальной сборной, лучший футболист России 1992 года, полуфиналист кубка обладателей кубков УЕФА, говорится в сообщении «Балтики».

Ледяхов сменил Валерия Непомнящего, который покинул пост главного тренера накануне. Сменить тренера в клубе решили из-за недовольства результатами команды. Непомнящий возглавил детскую академию «Балтики».

Балтика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Метаморфозы личности» и просто метаморфозы: Евгений Ройзман на «Кафке&Оруэлле»
С ЦСКА скучно не будет! У Гончаренко самая заводная команда ЛЧ
«Сибирь» и «Динамо» против машин, шансов нет. Интриги дня КХЛ
В США призвали распустить WADA из-за ситуации с Россией
Шипулин: Сейчас моя спортивная форма ниже плинтуса
Медведева ответила на критику в свой адрес
РУСАДА получило право выдавать терапевтические исключения
«Спартак» без Глушакова и Ещенко стартует в ЛЕ матчем в Вене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь