ФК «Факел» погасит все долги в течение девяти месяцев
ВОРОНЕЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Воронежский футбольный клуб «Факел», накопивший долги на общую сумму 120 млн рублей, погасит их в ближайшие
ВОРОНЕЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Воронежский футбольный клуб «Факел», накопивший долги на общую сумму 120 млн рублей, погасит их в ближайшие
«Финансовое состояние команды на сегодня не блестяще, но не является катастрофическим. За минувшие годы накопилось 120 млн долгов. С долгами мы намерены рассчитаться в течение
По его словам, недавно в число основных спонсоров «Факела» вернулась компания «ТНС энерго». «Есть договоренность, что они будут финансировать команду до конца 2018 года, но я надеюсь, что эта спонсорская помощь сохранится и на сезон 2019 года», — добавил Гусев.
Он сказал, что в последнее время удалось «большую часть кредиторов заместить, рассчитаться с командой за зарплату, за налоги, погасить основные суммы за аренду». «Общая сумма долга не уменьшилась, но изменился состав кредиторов, у нас нет опасения, что
Как пояснил Гусев, текущее годовое содержание футбольного клуба «Факел» оценивается в 220−250 млн рублей, что является «разумной суммой». «Перед командой ставится задача вернуть зрителей на трибуны. Команда должна заиграть», — сказал губернатор.
Футбольный клуб «Факел» основан в 1947 году, нынешнее название получил в 1977 году. Выступал в Высшей футбольной лиге СССР в 1961 (класс «А») и 1985 годах, в Высшей лиге России в 1992, 1997 и 2000−2001 годах. В настоящее время находится на девятом месте турнирной таблицы Олимп — Футбольной национальной лиги с 16 очками.