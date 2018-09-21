ФК «Факел» погасит все долги в течение девяти месяцев

«Финансовое состояние команды на сегодня не блестяще, но не является катастрофическим. За минувшие годы накопилось 120 млн долгов. С долгами мы намерены рассчитаться в течение восьми-девяти месяцев», — сказал Гусев.

По его словам, недавно в число основных спонсоров «Факела» вернулась компания «ТНС энерго». «Есть договоренность, что они будут финансировать команду до конца 2018 года, но я надеюсь, что эта спонсорская помощь сохранится и на сезон 2019 года», — добавил Гусев.

Он сказал, что в последнее время удалось «большую часть кредиторов заместить, рассчитаться с командой за зарплату, за налоги, погасить основные суммы за аренду». «Общая сумма долга не уменьшилась, но изменился состав кредиторов, у нас нет опасения, что кто-то из кредиторов начнет процедуру банкротства или списание средств со счетов», — объяснил глава региона.

Как пояснил Гусев, текущее годовое содержание футбольного клуба «Факел» оценивается в 220−250 млн рублей, что является «разумной суммой». «Перед командой ставится задача вернуть зрителей на трибуны. Команда должна заиграть», — сказал губернатор.