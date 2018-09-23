«Авангард» победил «Тюмень» в матче ФНЛ
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Курский «Авангард» обыграл «Тюмень» в матче 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Курский «Авангард» обыграл «Тюмень» в матче 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, состоявшаяся в Курске в воскресенье, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Михаил Земсков (26-я минута) и Роман Акбашев (69). «Авангард» (26 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.
В другом матче дня «Армавир» на выезде переиграл подмосковные «Химки» — 3:2.