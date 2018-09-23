«Тамбов» сыграл вничью с «Сочи» и упустил шанс вернуться на первое место в ФНЛ

Встреча, состоявшаяся в воскресенье на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 0:0. После этого матча «Тамбов» с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, отставая на один балл от томской «Томи» (29 очков), «Сочи» (17) располагается на девятой строчке.