«Тамбов» сыграл вничью с «Сочи» и упустил шанс вернуться на первое место в ФНЛ
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. «Тамбов» разошелся миром с «Сочи» в матче 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. «Тамбов» разошелся миром с «Сочи» в матче 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, состоявшаяся в воскресенье на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 0:0. После этого матча «Тамбов» с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, отставая на один балл от томской «Томи» (29 очков), «Сочи» (17) располагается на девятой строчке.
В другом матче дня саранская «Мордовия» в Ярославле победила «Шинник» — 2:1.