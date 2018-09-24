Евдокимов: Для «Ротора» результат сейчас важнее качества футбола
Главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги.
Главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги.
Волгоградскому клубу удалось прервать серию из десяти матчей без побед (шесть ничьих и четыре поражения).
«По качеству это была одна из худших наших игр. Готовились к “Нижнему” серьёзно, но у нас ничего не получалось. Может, не восстановились. Преимущество было на стороне гостей, в том числе и в контроле мяча они нас превзошли. Но мы, несмотря на наше физическое состояние, добились победы. А это для нас сейчас важнее качества футбола», — приводит слова Евдокимова
«Ротор» (13 очков) располагается на 17-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, «Нижний Новгород» (19) — на седьмой позиции.
|Ротор
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2:1
Первый тайм: 1:0
|Нижний Новгород
|Роберт Евдокимов
|Дмитрий Черышев
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)