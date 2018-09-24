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09:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Евдокимов: Для «Ротора» результат сейчас важнее качества футбола

Главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Волгоградскому клубу удалось прервать серию из десяти матчей без побед (шесть ничьих и четыре поражения).

«По качеству это была одна из худших наших игр. Готовились к “Нижнему” серьёзно, но у нас ничего не получалось. Может, не восстановились. Преимущество было на стороне гостей, в том числе и в контроле мяча они нас превзошли. Но мы, несмотря на наше физическое состояние, добились победы. А это для нас сейчас важнее качества футбола», — приводит слова Евдокимова пресс-служба лиги.

«Ротор» (13 очков) располагается на 17-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, «Нижний Новгород» (19) — на седьмой позиции.

Ротор 2:1
Первый тайм: 1:0
Нижний Новгород
23.09.2018, 18:00 Зрители: 25705 основной раунд: 13-й тур Волгоград Арена
Главные тренеры
Роберт Евдокимов Дмитрий Черышев
Голы
29′ Андрей Мязин 87
79′ Камиль Муллин 72
10 Максим Палиенко 59′
Составы
Мирослав Лобанцев 41
Кирилл Маляров 11
Азат Байрыев 28
Роман Бугаев 43
Максим Карпов 50
58′ Алексей Друзин 30
40′ Александр Коротаев 13
88′ Альберт Шарипов 10
Роман Янушковский 17
90′ Артем Попов 25
Юрий Завезен 31
60′ Артем Самсонов 88
Роман Воробьев 7
70′ Андрей Мязин 87
Камиль Муллин 72
1 Артур Анисимов
4 Артем Абрамов 48′
55 Юрий Морозов
91 Лео Гогличидзе 82′
92 Радик Хайруллов
5 Тимур Аюпов
10 Максим Палиенко
41 Александр Сапета 28′
13 Павел Игнатович 86′
7 Анатолий Нежелев
27 Аркадий Симанов 74′
33 Ловре Чирьяк
11 Артем Делькин 89′
19 Алексей Скворцов
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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