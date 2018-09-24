Евдокимов: Для «Ротора» результат сейчас важнее качества футбола

«По качеству это была одна из худших наших игр. Готовились к “Нижнему” серьёзно, но у нас ничего не получалось. Может, не восстановились. Преимущество было на стороне гостей, в том числе и в контроле мяча они нас превзошли. Но мы, несмотря на наше физическое состояние, добились победы. А это для нас сейчас важнее качества футбола», — приводит слова Евдокимова пресс-служба лиги.