Побегалов покинул пост главного тренера ФК «Шинник»
ТАСС, 24 сентября. Александр Побегалов покинул пост главного тренера ярославского футбольного клуба «Шинник». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
ТАСС, 24 сентября. Александр Побегалов покинул пост главного тренера ярославского футбольного клуба «Шинник». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что в понедельник 62-летний специалист обратился к руководству клуба с просьбой об уходе со своего поста. Исполнять обязанности главного тренера «Шинника» в ближайших матчах будет Алексей Казалов. Побегалов, как сообщается, займет в структуре клуба «должность, на которой в полной мере сможет применить свои знания и опыт на благо ярославского футбола».
Побегалов большую часть тренерской карьеры провел в «Шиннике». Он входил в тренерский штаб команды в 1992—2000 годах, возглавлял команду в 2000—2004, 2010−2011, 2012−2018 годах.
«Шинник» в текущем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги занимает 11-е место после 13 туров, набрав 17 очков.