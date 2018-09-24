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16:58 (мск), источник: ТАСС

Побегалов покинул пост главного тренера ФК «Шинник»

ТАСС, 24 сентября. Александр Побегалов покинул пост главного тренера ярославского футбольного клуба «Шинник». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в понедельник 62-летний специалист обратился к руководству клуба с просьбой об уходе со своего поста. Исполнять обязанности главного тренера «Шинника» в ближайших матчах будет Алексей Казалов. Побегалов, как сообщается, займет в структуре клуба «должность, на которой в полной мере сможет применить свои знания и опыт на благо ярославского футбола».

Побегалов большую часть тренерской карьеры провел в «Шиннике». Он входил в тренерский штаб команды в 1992—2000 годах, возглавлял команду в 2000—2004, 2010−2011, 2012−2018 годах.

«Шинник» в текущем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги занимает 11-е место после 13 туров, набрав 17 очков.

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