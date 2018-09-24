Побегалов покинул пост главного тренера ФК «Шинник»

Отмечается, что в понедельник 62-летний специалист обратился к руководству клуба с просьбой об уходе со своего поста. Исполнять обязанности главного тренера «Шинника» в ближайших матчах будет Алексей Казалов. Побегалов, как сообщается, займет в структуре клуба «должность, на которой в полной мере сможет применить свои знания и опыт на благо ярославского футбола».