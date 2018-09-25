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15:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Побегалов решил продолжить работу в качестве главного тренера «Шинника»

Сегодня, 24 сентября, Александр Побегалов по согласованию с членами НП ФК «Шинник» и руководством клуба принял решение продолжить работу в качестве главного тренера ярославской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Алексей Казалов по-прежнему будет помогать ему в качестве старшего тренера.

Накануне пресс-служба «Шинника» сообщила, что Побегалов обратился к руководству «Шинника» с заявлением об уходе с поста главного тренера. Предполагалось, что специалист займёт в структуре клуба должность, а обязанности наставника команды в ближайших матчах первенства будет исполнять старший тренер Казалов.

В 13-м туре Футбольной национальной лиги «Шинник» на своём поле уступил «Мордовии» со счётом 1:2. После 13 туров ярославская команда занимает в турнирной таблице ФНЛ 11-е место, находясь в четырёх очках от зоны вылета.

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