Побегалов решил продолжить работу в качестве главного тренера «Шинника»

Алексей Казалов по-прежнему будет помогать ему в качестве старшего тренера.
Накануне пресс-служба «Шинника» сообщила, что Побегалов обратился к руководству «Шинника» с заявлением об уходе с поста главного тренера. Предполагалось, что специалист займёт в структуре клуба должность, а обязанности наставника команды в ближайших матчах первенства будет исполнять старший тренер Казалов.
В 13-м туре Футбольной национальной лиги «Шинник» на своём поле уступил «Мордовии» со счётом 1:2. После 13 туров ярославская команда занимает в турнирной таблице ФНЛ 11-е место, находясь в четырёх очках от зоны вылета.