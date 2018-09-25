Побегалов решил продолжить работу в качестве главного тренера «Шинника»

Источник: РИА "Новости"

Алексей Казалов по-прежнему будет помогать ему в качестве старшего тренера.

Накануне пресс-служба «Шинника» сообщила, что Побегалов обратился к руководству «Шинника» с заявлением об уходе с поста главного тренера. Предполагалось, что специалист займёт в структуре клуба должность, а обязанности наставника команды в ближайших матчах первенства будет исполнять старший тренер Казалов.