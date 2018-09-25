Побегалов принял решение продолжить работать главным тренером «Шинника»
ТАСС, 25 сентября. Александр Побегалов продолжит работу в качестве главного тренера ярославского футбольного клуба «Шинник». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
ТАСС, 25 сентября. Александр Побегалов продолжит работу в качестве главного тренера ярославского футбольного клуба «Шинник». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
В понедельник
Побегалов большую часть тренерской карьеры провел в «Шиннике». Он входил в тренерский штаб команды в 1992—2000 годах, возглавлял команду в 2000—2004, 2010−2011 годах и с 2012 года.
«Шинник» в текущем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги занимает 11-е место после 13 туров, набрав 17 очков.