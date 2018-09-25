Побегалов принял решение продолжить работать главным тренером «Шинника»

В понедельник пресс-служба «Шинника» объявила, что 62-летний специалист обратился к руководству клуба с просьбой об уходе со своего поста. Отмечается, что после встречи с руководством он изменил свое решение. Алексей Казалов, который должен был стать исполняющим обязанности главного тренера «Шинника», продолжит помогать Побегалову в качестве старшего тренера.