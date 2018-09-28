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13:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Футбольный клуб «Сибирь» нашел нового главного тренера

Руководство новосибирского футбольного клуба «Сибирь» заключило контракт с новым главным тренером команды Игорем Чугайновым. Об этом сообщила пресс-служба «Сибири».

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Источник: РИА "Новости"

Чугайнов играл за московские клубы «Торпедо» и «Локомотив», привлекался к игре в сборной. Он становился четырехкратным серебряным призером чемпионата России, двукратным бронзовым призером чемпионата России и пятикратным обладателем Кубка России. Тренерскую карьеру Игорь Чугайнов начал в 2003 году. Он успел поработать с юношеской сборной России и в тренерском штабе национальной сборной.

Предыдущий главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов, возглавивший тренерский штаб около двух лет, покинул пост по собственному желанию в середине сентября. Под его руководством клуб финишировал в прошлом сезоне на седьмом месте в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги России, что стало лучшим результатом «Сибири» за последние годы. В текущем сезоне команда одержала лишь две победы в 13 матчах чемпионата и вылетела из розыгрыша Кубка России на стадии 1/32 финала.

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