«Луч» ушел от поражения в матче ФНЛ с «Томью»
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Футболисты «Луча» из Владивостока смогли завершить вничью матч первенства ФНЛ с томской «Томью», уступая по ходу встречи.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Футболисты «Луча» из Владивостока смогли завершить вничью матч первенства ФНЛ с томской «Томью», уступая по ходу встречи.
Матч 14-го тура, прошедший во Владивостоке, завершился со счетом 2:2. Счет на 8-й минуте открыл защитник «Томи» Алексей Шумских, а Ян Казаев на 56-й удвоил преимущество гостей. Хозяева смогли отыграться усилиями Александра Носова (81) и Деяна Больевича (88).
После 14 туров «Луч» занимает 13-е место, набрав 15 очков, а «Томь» идет на первом месте (30).
|Рустем Хузин
|Василий Баскаков
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Игорь Низовцев (Нижний Новгород, Россия)