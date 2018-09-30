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14:54 (мск), источник: Р-Спорт

«Луч» ушел от поражения в матче ФНЛ с «Томью»

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Футболисты «Луча» из Владивостока смогли завершить вничью матч первенства ФНЛ с томской «Томью», уступая по ходу встречи.

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Источник: РИА "Новости"

Матч 14-го тура, прошедший во Владивостоке, завершился со счетом 2:2. Счет на 8-й минуте открыл защитник «Томи» Алексей Шумских, а Ян Казаев на 56-й удвоил преимущество гостей. Хозяева смогли отыграться усилиями Александра Носова (81) и Деяна Больевича (88).

После 14 туров «Луч» занимает 13-е место, набрав 15 очков, а «Томь» идет на первом месте (30).

Луч 2:2
Первый тайм: 0:1
Томь
30.09.2018, 09:00 Зрители: 2400 основной раунд: 14-й тур Динамо
Главные тренеры
Рустем Хузин Василий Баскаков
Голы
81′ Александр Носов 10
89′ Деян Болевич 29
5 Алексей Шумских 8′
10 Ян Казаев 56′
Составы
Александр Котляров 1
Павел Степанец 4
Кирилл Суслов 15
Кирилл Марущак 18
Александр Носов 10
65′ Давид Дзахов 17
Андрей Часовских 68
42′ 46′ Тарас Царикаев 71
57′ Деян Болевич 29
61′ Наиль Замалиев 33
Максим Машнев 19
46′ Андрей Павленко 77
Илья Визнович 98
35′ Павел Голышев 8
Станислав Прокофьев 11
42 Александр Мелихов
5 Алексей Шумских 20′
6 Дмитрий Тихий
22 Петр Тен
24 Александр Клещенко
10 Ян Казаев
18 Олег Шалаев
44 Илья Кухарчук 82′ 19′
2 Айдар Лисинков
61 Александр Ставпец 78′
7 Дмитрий Сасин
78 Николай Калинский 66′
4 Семен Фомин
11 Илья Кузьмичев 65′
17 Ислам Тлупов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Низовцев (Нижний Новгород, Россия)
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