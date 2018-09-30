«Луч» ушел от поражения в матче ФНЛ с «Томью»

Матч 14-го тура, прошедший во Владивостоке, завершился со счетом 2:2. Счет на 8-й минуте открыл защитник «Томи» Алексей Шумских, а Ян Казаев на 56-й удвоил преимущество гостей. Хозяева смогли отыграться усилиями Александра Носова (81) и Деяна Больевича (88).