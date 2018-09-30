Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тюмень2
Шинник2
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Анжи0
Зенит1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Десна0
Ворскла1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья2
Удинезе1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево
Торино
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Аталанта
Футбол. Зарубежный
16:00
Фрозиноне
Дженоа
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Динамо
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Ганновер-96
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чертаново
Сочи
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
17:00
Черноморец Од
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
17:00
Заря Лг
Львов
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Вальядолид
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Балтика1
Футбол. Зарубежный
13:00
Уэска1
Жирона1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Армавир
Ротор
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Ним
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити
Бернли
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Аугсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Эмполи
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал К
Динамо К
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте
Алавес
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск2
Факел1
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Милан
Футбол. Первый дивизион
09:00
Луч2
Томь2
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Марсель
Все события
Фоторепортажи
7Самая знаменитая победа ЦСКА над «Спартаком»
18Что ждет «Спартак» в Новороссийске? Уникальные кадры начала века
14:56 (мск), источник: Р-Спорт

«СКА-Хабаровск» нанес поражение «Факелу» в матче первенства ФНЛ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» обыграли воронежский «Факел» в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Хабаровске в рамках 14-го тура ФНЛ, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей голами отметились нападающий Лукаш Секульски на 46-й минуте игры, удвоил преимущество хабаровчан Евгений Кабаев (56). Единственным голом в составе гостей отметился Александр Мануковски (50).

После 14-ти туров команды имеют равное количество очков (17), «СКА-Хабаровск» расположился на 12 месте, а «Факел» идет на девятом.

СКА-Хабаровск 2:1
Первый тайм: 0:0
Факел
30.09.2018, 11:00 Зрители: 3758 основной раунд: 14-й тур им. Ленина
Главные тренеры
Вадим Евсеев Сергей Волгин
Голы
46′ Лукаш Секульски 22
56′ Евгений Кабаев 99
33 Александр Мануковский 49′
Составы
Михаил Опарин 25
Николай Зайцев 3
Иван Хомуха 5
Григорий Труфанов 97
Владислав Никифоров 10
Дмитрий Кабутов 17
Денис Дедечко 69
83′ Виталий Федотов 19
Константин Гарбуз 21
59′ Олег Алейник 88
Павел Карасев 6
46′ Константин Базелюк 11
Лукаш Секульски 22
75′ Евгений Кабаев 99
Александр Черевко 26
30 Дмитрий Кортнев
6 Сослан Кагермазов 90+5′
47 Сергей Божин
55 Максим Осипенко
27 Артем Молодцов 63′ 80′
33 Александр Мануковский 36′
96 Максим Кузьмин 70′
14 Сандро Цвейба 71′
8 Марат Шогенов
19 Артем Макарчук 64′
17 Михаил Бирюков
77 Михаил Афанасьев 83′
7 Сергей Орлов
90 Александр Ломакин 90′ 29′
4 Олег Бабенков
Статистика
0 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Роман Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
СКА-Хабаровск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Факел
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая яркая футбольная судья России. Неужели она уйдет из спорта?
Супруга Дзагоева прокомментировала слухи о расставании с мужем
Уничтожить Медведеву: Загитова нацелилась на четверные
«Реал» не забил в двух матчах чемпионата подряд впервые за 7 лет
Бэйл пропустит матч Лиги чемпионов против ЦСКА из-за травмы
«Манчестер Сити» хочет зимой купить Мбаппе за рекордный $261 млн
Потерял в деньгах: на кого Терри променял «Спартак»
«Зенит» играет с «Анжи» в РПЛ (трансляция)
Румынский судья назначен на матч ЛЧ ЦСКА — «Реал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь