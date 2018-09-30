«СКА-Хабаровск» нанес поражение «Факелу» в матче первенства ФНЛ
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» обыграли воронежский «Факел» в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» обыграли воронежский «Факел» в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в Хабаровске в рамках 14-го тура ФНЛ, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей голами отметились нападающий Лукаш Секульски на 46-й минуте игры, удвоил преимущество хабаровчан Евгений Кабаев (56). Единственным голом в составе гостей отметился Александр Мануковски (50).
После 14-ти туров команды имеют равное количество очков (17), «СКА-Хабаровск» расположился на 12 месте, а «Факел» идет на девятом.
|СКА-Хабаровск
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2:1
Первый тайм: 0:0
|Факел
|Вадим Евсеев
|Сергей Волгин
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|0
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Роман Сафьян (Москва, Россия)