«СКА-Хабаровск» нанес поражение «Факелу» в матче первенства ФНЛ

Встреча, прошедшая в Хабаровске в рамках 14-го тура ФНЛ, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей голами отметились нападающий Лукаш Секульски на 46-й минуте игры, удвоил преимущество хабаровчан Евгений Кабаев (56). Единственным голом в составе гостей отметился Александр Мануковски (50).