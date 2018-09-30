«Сибирь» одержала первую победу за последние 8 матчей, обыграв «Балтику»

Встреча состоялась на стадионе «Спартак» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе новосибирской команды дублем отметился нападающий Виталий Галыш, забивший на 57-й и 76-й минуте встречи. Единственный гол калининградского клуба забил защитника Руслан Магаль.

«Сибирь» набрала 13 очков и поднялась на 17-е место в турнирной таблице первенства. «Балтика» (14) располагается строчкой выше, на 16-й позиции. В следующем туре ФНЛ «Сибирь» сыграет на выезде с «Томью», а «Балтика» примет в Калининграде «Нижний Новгород». Обе встречи состоятся 6 октября.