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15:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сибирь» одержала первую победу за последние 8 матчей, обыграв «Балтику»

В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» принимала «Балтику».

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Встреча состоялась на стадионе «Спартак» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе новосибирской команды дублем отметился нападающий Виталий Галыш, забивший на 57-й и 76-й минуте встречи. Единственный гол калининградского клуба забил защитника Руслан Магаль.

«Сибирь» набрала 13 очков и поднялась на 17-е место в турнирной таблице первенства. «Балтика» (14) располагается строчкой выше, на 16-й позиции. В следующем туре ФНЛ «Сибирь» сыграет на выезде с «Томью», а «Балтика» примет в Калининграде «Нижний Новгород». Обе встречи состоятся 6 октября.

Сибирь 2:1
Первый тайм: 0:0
Балтика
30.09.2018, 13:00 основной раунд: 14-й тур Спартак
Главные тренеры
Игорь Чугайнов Игорь Ледяхов
Голы
57′ Виталий Галыш 10
76′ Виталий Галыш 10
28 Руслан Магаль 61′
Составы
Николай Цыган 22
Алексей Аравин 2
Антон Кушнирук 5
Александр Макаренко 8
Михаил Смирнов 25
Виталий Галыш 10
Роман Парфинович 17
80′ Роман Беляев 7
Артем Дудолев 18
90′ Владимир Азаров 19
Владислав Рыжков 28
68′ Артем Коржунов 77
Павел Киреенко 23
74′ Максим Васильев 97
Шамиль Курбанов 33
32 Евгений Помазан
25 Андрей Буйволов
28 Руслан Магаль 34′
30 Сослан Таказов
33 Константин Плиев 71′
44 Максим Тишкин 81′
9 Максим Григорьев
11 Алан Касаев
22 Владимир Дядюн
2 Александр Шешуков 78′
93 Виталий Каленкович
34 Олег Дмитриев 85′
14 Кирилл Погребняк
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0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Артур Федоров (Петрозаводск, Россия)
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