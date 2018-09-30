«Тюмень» вырвала победу у «Шинника» в матче ФНЛ
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. «Тюмень» нанесла поражение ярославскому «Шиннику» в матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. «Тюмень» нанесла поражение ярославскому «Шиннику» в матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча 14-го тура, прошедшая в воскресенье в Тюмени, завершилась со счетом 3:2. У хозяев поля голами отметились Никита Теленков (28-я минута), Максим Лаук (29) и Артур Рябокобыленко (90+3). В составе «Шинника» забили Марат Шайморданов (18) и Сергей Нарылков (39).
После 14 туров «Тюмень» с 16 очками занимает 13-е место, «Шинник» (17) расположился на 11-м месте.
|Горан Алексич
|Александр Побегалов
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)