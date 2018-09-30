«Тюмень» вырвала победу у «Шинника» в матче ФНЛ

Встреча 14-го тура, прошедшая в воскресенье в Тюмени, завершилась со счетом 3:2. У хозяев поля голами отметились Никита Теленков (28-я минута), Максим Лаук (29) и Артур Рябокобыленко (90+3). В составе «Шинника» забили Марат Шайморданов (18) и Сергей Нарылков (39).