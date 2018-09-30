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18:37 (мск), источник: Р-Спорт

«Тюмень» вырвала победу у «Шинника» в матче ФНЛ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. «Тюмень» нанесла поражение ярославскому «Шиннику» в матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча 14-го тура, прошедшая в воскресенье в Тюмени, завершилась со счетом 3:2. У хозяев поля голами отметились Никита Теленков (28-я минута), Максим Лаук (29) и Артур Рябокобыленко (90+3). В составе «Шинника» забили Марат Шайморданов (18) и Сергей Нарылков (39).

После 14 туров «Тюмень» с 16 очками занимает 13-е место, «Шинник» (17) расположился на 11-м месте.

Тюмень 3:2
Первый тайм: 2:2
Шинник
30.09.2018, 14:00 Зрители: 1500 основной раунд: 14-й тур Геолог
Главные тренеры
Горан Алексич Александр Побегалов
Голы
28′ Никита Теленков 24
29′ Максим Лаук 10
90+3′ Артур Рябокобыленко 5
14 Марат Шайморданов 18′
11 Сергей Нарылков 39′
Составы
34′ Александр Столяренко 20
Савелий Козлов 66
Михаил Коваленко 95
38′ Артур Рябокобыленко 5
Иван Чудин 8
Никита Теленков 24
Игорь Леонтьев 52
24′ Игорь Обухов 1
Станислав Бучнев 22
18′ 25′ Игорь Хайманов 15
38′ Фарход Васиев 26
80′ Максим Лаук 10
Артур Малоян 38
69′ Владимир Лешонок 18
Владимир Парняков 9
16 Дмитрий Яшин
2 Денис Магадиев
3 Валерий Цховребов
94 Федор Первушин
11 Сергей Нарылков 80′ 90+1′
15 Дмитрий Самойлов
7 Эдуард Булия
22 Сергей Самодин
77 Илья Самошников 67′
17 Николай Покидышев
14 Марат Шайморданов 63′
10 Ишхан Гелоян 71′
57 Павел Деобальд
21 Владислав Камилов 78′
8 Олег Кожемякин
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4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
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Главный судья Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
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