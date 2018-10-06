Кто станет сильнейшим в дерби всея Сибири? Проиграет ли «Тамбов» в гостях?

Футбол Первый дивизион 2018/2019 Тур 15, 6.10.2018, 13:00 Томь - Сибирь -

Сила Сибири

Томь — Сибирь.

6 октября. Томск. Стадион «Труд». 13.00.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

История двух сибирских команд похожа на Тома и Джерри. «Томь» всегда была успешнее «Сибири», за исключением победы над ПСВ в Лиге Европы (да, и такое случалось с новосибирцами) и выхода в финал Кубка России-2010, где «Сибирь» проиграла «Зениту» (0:1).

Сегодня эти команды не менее асимметричные. «Томь» со второго места в таблице смотрит в сторону РПЛ. Несмотря на серьезные проблемы с финансированием, футболисты и «домашний» тренер Баскаков нашли свою игру и неожиданно даже для томских болельщиков взлетели в элиту первой лиги.

Для «Сибири» и Чугайнова матч в Томске станет вторым после домашней победы над «Балтикой» (2:1). И для второй победы подряд новосибирцам нужно будет прыгнуть выше головы. Особенно сильно по составу ударила потеря лучшего бомбардира прошлого сезона Житнева, который надорвал мышцу в матче с «Лучом» (1:0). Как она скажется на матче с «Томью»?

Футбол Первый дивизион 2018/2019 Тур 15, 6.10.2018, 14:00 Шинник - Тамбов -

Седьмая гостевая победа «Тамбова»?

Шинник — Тамбов.

6 октября. Ярославль. Стадион «Шинник». 14.00.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

Немного статистики. «Шинник» за 71 день одержал три победы — дважды дома. «Тамбов» же последние три игры провел по принципу светофора — ничья, поражение, победа. Однако в гостях лидер турнира выиграл шесть матчей из семи — три тура назад была нулевая ничья с «Сочи».

Но если спад «Тамбова» кажется временным, то плохое качество игры ярославцев стабильно. Нападение буксует, защита раз за разом совершает невынужденнные ошибки. И травмированных игроков у «Шинника» тоже хватает.

Одержит ли «Шинник» первую за шесть матчей победу? Или же «Тамбов» продлит гостевую серию без поражений?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BohQjmhnBvV/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BohQjmhnBvV/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/pfctambov/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ПФК «Тамбов»</a> (@pfctambov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-04T17:31:37+00:00">Oct 4, 2018 at 10:31am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Проверка характеров

Авангард — Чертаново.

6 октября. Курск. Стадион «Трудовые резервы». 16.00.

Судья: Чембулатов (Кострома).

Принципиальнейший матч для обеих команд. «Авангард» в зоне стыков, «Чертаново» наступает курянам на пятки. И преимущество в этом матче именно у «Авангарда», в плане психологии — точно. Последние два матча «Чертаново» проиграло с суммарным счетом 3:9, но если 1:3 с «Томью» было ожидаемо, то 2:6 от «Сочи» — фиаско. У Курска с результатом тоже не все так просто — 1:3 с «Тамбовом» и 0:2 от второго «Краснодара». В этом противостоянии главную роль сыграют возраст, гибкость и устойчивость к спадам.

Футбол Первый дивизион 2018/2019 Тур 15, 6.10.2018, 18:00 Балтика - Нижний Новгород -

Ледяхов vs Черышев

Балтика — Нижний Новгород.

6 октября. Калининград. Стадион «Калининград». 18.00.

Судья: Васильев (Ижевск).

На сегодня «Нижний Новгород» по инфраструктуре полностью соответствует даже РПЛ. Что стадион, что бюджет, что руководство клуба. Единственный минус — шаткая игра. Нижегородцы проводят невзрачные вторые таймы который матч подряд. При этом не стоит забывать, что Черышев и компания еще играют в Кубке России.

«Балтика» же при Ледяхове, не так давно сменившем Непомнящего, пока не может обрести четкий контур игры, хотя положительные сдвиги уже есть. Сделают ли калининградцы шаг в сторону выхода из зоны вылета уже в эту субботу?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BobzqX3gJ4Q/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BobzqX3gJ4Q/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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Обращение к болельщикам «Балтики» Дорогие друзья! После 14 туров «Балтика» занимает не то место, которое от нее ждали болельщики, да, и мы сами. Команда находится в непростом турнирном положении. Сегодня – после смены главного тренера – «Балтика» проходит определенную перезагрузку. В этот момент как никогда важна поддержка болельщиков. Призываем в трудную минуту создать вокруг команды доброжелательную атмосферу и помочь ей в преодолении неудач. 6 октября «Балтике» предстоит важный матч с ФК «Нижний Новгород», в котором нам необходима только победа. Когда трибуны заполнены, у футболистов появляется дополнительная мотивация. Давайте воссоздадим непередаваемую атмосферу, которая была на матче с «Локомотивом»! Просим всех, кто любит клуб, несмотря на холодную погоду, 6 октября не оставаться дома, а придти и поддержать родную калининградскую команду на трибунах стадиона. И не сомневайтесь, со своей стороны футболисты «Балтики» проявят волю и характер, чтобы добиться победного результата! Вместе – мы сила! В субботу – все на стадион! Билеты на матч «Балтика» - ФК «Нижний Новгород» уже поступили в продажу. График работы касс: 2-6 октября – в клубном магазине в ТРЦ «Европа» (работает с 10-00 до 21-00) 2-6 октября – на сайтах fc-baltika.ru и kassir.ru 4-6 октября – в кассах «Стадиона Калининград» (с 13-00 до 20-00) Начало игры «Балтика» - «Нижний Новгород» в 17-00. Вход для детей до 7 лет, ветеранов ВОВ и инвалидов 1-й группы – бесплатный. #БалтикаНавсегда [Ссылка] Официальный Сайт Футбольного Клуба | ФК Балтика http://fc-baltika.ru</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fcbaltika/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ФК "Балтика"</a> (@fcbaltika) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-02T14:42:56+00:00">Oct 2, 2018 at 7:42am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Остальные матчи:

Спартак-2 — Тюмень

6 октября. Москва. Стадион «Спартак». 14.30.

Судья: Панин (Дмитров).

Химки — СКА-Хабаровск

6 октября. Химки. Стадион «Арена Химки». 15.00.

Судья: Шадыханов (Москва).

Зенит-2 — Армавир

6 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 15.00.

Судья: Сухой (Люберцы).

Ротор — Краснодар-2

6 октября. Волгоград. Стадион «Волгоград». 16.00.

Судья: Сафьян (Москва).

Факел — Мордовия

6 октября. Воронеж. «Центральный стадион профсоюзов». 18.00.

Судья: Соломонов (Чита).