Кто станет сильнейшим в дерби всея Сибири? Проиграет ли «Тамбов» в гостях?
«Тамбов» едет в Ярославль за седьмой гостевой победой, «Томь» и «Сибирь» выявят сильнейшего в дерби, а Ледяхов попытается одержать победу над
«Тамбов» едет в Ярославль за седьмой гостевой победой, «Томь» и «Сибирь» выявят сильнейшего в дерби, а Ледяхов попытается одержать победу над
6 октября. Томск. Стадион «Труд». 13.00.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
История двух сибирских команд похожа на Тома и Джерри. «Томь» всегда была успешнее «Сибири», за исключением победы над ПСВ в Лиге Европы (да, и такое случалось с новосибирцами) и выхода в финал Кубка России-2010, где «Сибирь» проиграла «Зениту» (0:1).
Сегодня эти команды не менее асимметричные. «Томь» со второго места в таблице смотрит в сторону РПЛ. Несмотря на серьезные проблемы с финансированием, футболисты и «домашний» тренер Баскаков нашли свою игру и неожиданно даже для томских болельщиков взлетели в элиту первой лиги.
Для «Сибири» и Чугайнова матч в Томске станет вторым после домашней победы над «Балтикой» (2:1). И для второй победы подряд новосибирцам нужно будет прыгнуть выше головы. Особенно сильно по составу ударила потеря лучшего бомбардира прошлого сезона Житнева, который надорвал мышцу в матче с «Лучом» (1:0). Как она скажется на матче с «Томью»?
6 октября. Ярославль. Стадион «Шинник». 14.00.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
Немного статистики. «Шинник» за 71 день одержал три победы — дважды дома. «Тамбов» же последние три игры провел по принципу светофора — ничья, поражение, победа. Однако в гостях лидер турнира выиграл шесть матчей из семи — три тура назад была нулевая ничья с «Сочи».
Но если спад «Тамбова» кажется временным, то плохое качество игры ярославцев стабильно. Нападение буксует, защита раз за разом совершает невынужденнные ошибки. И травмированных игроков у «Шинника» тоже хватает.
Одержит ли «Шинник» первую за шесть матчей победу? Или же «Тамбов» продлит гостевую серию без поражений?
6 октября. Курск. Стадион «Трудовые резервы». 16.00.
Судья: Чембулатов (Кострома).
Принципиальнейший матч для обеих команд. «Авангард» в зоне стыков, «Чертаново» наступает курянам на пятки. И преимущество в этом матче именно у «Авангарда», в плане психологии — точно. Последние два матча «Чертаново» проиграло с суммарным счетом 3:9, но если 1:3 с «Томью» было ожидаемо, то 2:6 от «Сочи» — фиаско. У Курска с результатом тоже не все так просто — 1:3 с «Тамбовом» и 0:2 от второго «Краснодара». В этом противостоянии главную роль сыграют возраст, гибкость и устойчивость к спадам.
6 октября. Калининград. Стадион «Калининград». 18.00.
Судья: Васильев (Ижевск).
На сегодня «Нижний Новгород» по инфраструктуре полностью соответствует даже РПЛ. Что стадион, что бюджет, что руководство клуба. Единственный минус — шаткая игра. Нижегородцы проводят невзрачные вторые таймы который матч подряд. При этом не стоит забывать, что Черышев и компания еще играют в Кубке России.
«Балтика» же при Ледяхове, не так давно сменившем Непомнящего, пока не может обрести четкий контур игры, хотя положительные сдвиги уже есть. Сделают ли калининградцы шаг в сторону выхода из зоны вылета уже в эту субботу?
Остальные матчи:
Спартак-2 — Тюмень
6 октября. Москва. Стадион «Спартак». 14.30.
Судья: Панин (Дмитров).
Химки — СКА-Хабаровск
6 октября. Химки. Стадион «Арена Химки». 15.00.
Судья: Шадыханов (Москва).
Зенит-2 — Армавир
6 октября.
Судья: Сухой (Люберцы).
Ротор — Краснодар-2
6 октября. Волгоград. Стадион «Волгоград». 16.00.
Судья: Сафьян (Москва).
Факел — Мордовия
6 октября. Воронеж. «Центральный стадион профсоюзов». 18.00.
Судья: Соломонов (Чита).
Сочи — Луч
6 октября. Сочи. Стадион «Фишт». 20.00.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).