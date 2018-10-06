Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.10
Брайтон & Хоув1
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
5.10
Атлетик1
Реал Сосьедад3
Футбол. Зарубежный
5.10
Тулуза1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
5.10
Вердер2
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
5.10
Торино3
Фрозиноне2
Футбол. Премьер-лига
5.10
Арсенал Т1
Уфа1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Сибирь
Все события
Фоторепортажи
8Кого Черчесов не вызвал в сборную России
25Акинфеев: от дебюта в Норвегии — до награды в Кремле
00:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто станет сильнейшим в дерби всея Сибири? Проиграет ли «Тамбов» в гостях?

«Тамбов» едет в Ярославль за седьмой гостевой победой, «Томь» и «Сибирь» выявят сильнейшего в дерби, а Ледяхов попытается одержать победу над Черышевым-старшим. Выделяем главные интриги очередного тура первого дивизиона.

Наверх
Футбол
Первый дивизион 2018/2019
Тур 15, 6.10.2018, 13:00
Томь
-Сибирь-

Сила Сибири

Томь — Сибирь.

6 октября. Томск. Стадион «Труд». 13.00.
Судья: Сельдяков (Балашиха).

История двух сибирских команд похожа на Тома и Джерри. «Томь» всегда была успешнее «Сибири», за исключением победы над ПСВ в Лиге Европы (да, и такое случалось с новосибирцами) и выхода в финал Кубка России-2010, где «Сибирь» проиграла «Зениту» (0:1).

Сегодня эти команды не менее асимметричные. «Томь» со второго места в таблице смотрит в сторону РПЛ. Несмотря на серьезные проблемы с финансированием, футболисты и «домашний» тренер Баскаков нашли свою игру и неожиданно даже для томских болельщиков взлетели в элиту первой лиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Сибири» и Чугайнова матч в Томске станет вторым после домашней победы над «Балтикой» (2:1). И для второй победы подряд новосибирцам нужно будет прыгнуть выше головы. Особенно сильно по составу ударила потеря лучшего бомбардира прошлого сезона Житнева, который надорвал мышцу в матче с «Лучом» (1:0). Как она скажется на матче с «Томью»?

Футбол
Первый дивизион 2018/2019
Тур 15, 6.10.2018, 14:00
Шинник
-Тамбов-

Седьмая гостевая победа «Тамбова»?

Шинник — Тамбов.

6 октября. Ярославль. Стадион «Шинник». 14.00.
Судья: Федоров (Петрозаводск).

Немного статистики. «Шинник» за 71 день одержал три победы — дважды дома. «Тамбов» же последние три игры провел по принципу светофора — ничья, поражение, победа. Однако в гостях лидер турнира выиграл шесть матчей из семи — три тура назад была нулевая ничья с «Сочи».

Но если спад «Тамбова» кажется временным, то плохое качество игры ярославцев стабильно. Нападение буксует, защита раз за разом совершает невынужденнные ошибки. И травмированных игроков у «Шинника» тоже хватает.

Одержит ли «Шинник» первую за шесть матчей победу? Или же «Тамбов» продлит гостевую серию без поражений?

Во время загрузки произошла ошибка.

Проверка характеров

Авангард — Чертаново.

6 октября. Курск. Стадион «Трудовые резервы». 16.00.
Судья: Чембулатов (Кострома).

Принципиальнейший матч для обеих команд. «Авангард» в зоне стыков, «Чертаново» наступает курянам на пятки. И преимущество в этом матче именно у «Авангарда», в плане психологии — точно. Последние два матча «Чертаново» проиграло с суммарным счетом 3:9, но если 1:3 с «Томью» было ожидаемо, то 2:6 от «Сочи» — фиаско. У Курска с результатом тоже не все так просто — 1:3 с «Тамбовом» и 0:2 от второго «Краснодара». В этом противостоянии главную роль сыграют возраст, гибкость и устойчивость к спадам.

Футбол
Первый дивизион 2018/2019
Тур 15, 6.10.2018, 18:00
Балтика
-Нижний Новгород-

Ледяхов vs Черышев

Балтика — Нижний Новгород.

6 октября. Калининград. Стадион «Калининград». 18.00.
Судья: Васильев (Ижевск).

На сегодня «Нижний Новгород» по инфраструктуре полностью соответствует даже РПЛ. Что стадион, что бюджет, что руководство клуба. Единственный минус — шаткая игра. Нижегородцы проводят невзрачные вторые таймы который матч подряд. При этом не стоит забывать, что Черышев и компания еще играют в Кубке России.

«Балтика» же при Ледяхове, не так давно сменившем Непомнящего, пока не может обрести четкий контур игры, хотя положительные сдвиги уже есть. Сделают ли калининградцы шаг в сторону выхода из зоны вылета уже в эту субботу?

Во время загрузки произошла ошибка.

Остальные матчи:

Спартак-2 — Тюмень
6 октября. Москва. Стадион «Спартак». 14.30.
Судья: Панин (Дмитров).

Химки — СКА-Хабаровск
6 октября. Химки. Стадион «Арена Химки». 15.00.
Судья: Шадыханов (Москва).

Зенит-2 — Армавир
6 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 15.00.
Судья: Сухой (Люберцы).

Ротор — Краснодар-2
6 октября. Волгоград. Стадион «Волгоград». 16.00.
Судья: Сафьян (Москва).

Факел — Мордовия
6 октября. Воронеж. «Центральный стадион профсоюзов». 18.00.
Судья: Соломонов (Чита).

Сочи — Луч
6 октября. Сочи. Стадион «Фишт». 20.00.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Заявление УЕФА по делу Акинфеева
Громкий скандал вокруг Криштиану Роналду
Хабиб, время пришло!
«Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в первом матче без Тихонова
Mirror назвал дату ухода Моуринью из «Манчестер Юнайтед»
До рекордов ли сейчас Роналду? Анонс субботних матчей в Европе
Болельщики «Зенита» протестуют против третьей формы клуба
Омский «Авангард» одержал восьмую победу подряд в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь