Волгоградский «Ротор» победил «Краснодар-2» в 15-м туре первенства ФНЛ
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Волгоградский «Ротор» на своем поле нанес поражение «Краснодару-2» в матче 15-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Волгоградский «Ротор» на своем поле нанес поражение «Краснодару-2» в матче 15-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Субботняя игра в Волгограде завершилась победой «Ротора» со счетом 1:0. Единственный гол на 66-й минуте забил Олег Николаев.
В другом матче курский «Авангард» на своем поле одержал победу над «Чертаново» — 2:1.