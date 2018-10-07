Падение «Тамбова», курский спаситель и ничья в сибирском дерби

Футбол Первый дивизион 2018/2019 Тур 15, 6.10.2018, 14:00 Шинник 3 Тамбов 0

Неудачный выезд «Тамбова» в Ярославль

Есть первая победа ярославцев в октябре и первая гостевая осечка «Тамбова».

Этот матч как раз из тех, где наглая игра одной из команд с первых минут чаще всего обескураживает соперника. «Шинник», который не побеждал несколько матчей подряд и чья скамейка намного короче тамбовской, играл острее и изящнее фаворита матча. Наконец выстрелил Самодин — при чем сразу дважды. Отдельно стоит отметить вратаря Яшина, не раз спасшего «Шинник» при счете 1:0 и 2:0,. Также дубль оформил Самодин, а Камилов записал на свой счёт гол и ассист.

«Тамбов» теперь не будет восприниматься как непобедимый гость, а «Шинник», похоже, начинает преодолевать игровой кризис.

Футбол Первый дивизион 2018/2019 Тур 15, 6.10.2018, 13:00 Томь 1 Сибирь 1

Сибирская ничья

Игорь Чугайнов, несмотря на нехватку кадров, пока не проигрывает в «Сибири» — 4 очка в двух матчах.

Уже на третьей минуте матча судья установил планку жесткости в матче — желтая карточка Шалаеву, которая через 25 минут стала красной. Всего за матч Сельдяков показал семь желтых и одну красную.

В меньшинстве томичи выглядели уверенно. Не подсели, не провалились, но и дожать соперника не получилось — наоборот, могли проиграть, о чем сказал на пресс-конференции Василий Баскаков. «Дерби удалось. Все было — и пожар, и страсти. Быстрое удаление, и пришлось включать план “Б”, который во втором тайме перерос в план “С”. Ребятам спасибо за характер. В перерыве поговорили, сыграли организованно в обороне. Мы не могли уступить, хотя в конце “Сибирь” два раза нас простила».

1:1 — «Томь» догоняет «Тамбов», а «Сибирь» по словам Чугайнова, ещё сыровата.

Чертовское везение «Авангарда»

Как и ожидалось, победит та команда, которая крепче в первую очередь психологически. Финалисты Кубка России воспользовались расслабленностью «чертей» на последних минутах матча и добыли победу. «Чертаново» выглядело очень уверенно, но в добавленное время не защитники не закрыли Акбашева, который ударом в левый дальний принёс «Авангарду» первую за три матча победу. «Чертаново» же вновь забило, но, к сожалению, не смогло реабилитироваться за предыдущие поражения.

Футбол Первый дивизион 2018/2019 Тур 15, 6.10.2018, 16:00 Ротор 1 Краснодар-2 0

Воспитанник приносит «Ротору» победу

Волгоград больше не в зоне вылета. И это радует. Восемь матчей без поражений плюс победный гол воспитанника клуба на глазах 20 тысяч волгоградцев — это дорого стоит. Как Тамбов, «быки» терпят первое поражение на выезде. Подвела как всегда реализация моментов.

Главным моментом матча стала травма Сафонова — одного из основных вратарей молодёжной сборной России. Теперь Евгений Бушманов вынужден корректировать список вратарей, вызванных на отборочные матчи ЧЕ с Македонией и Австрией, а «Краснодару-2» надо искать достойного сменщика.

Остальные матчи: