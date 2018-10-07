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16:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Падение «Тамбова», курский спаситель и ничья в сибирском дерби

Обзор 15-го тура ФНЛ.

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Футбол
Первый дивизион 2018/2019
Тур 15, 6.10.2018, 14:00
Шинник
3Тамбов0

Неудачный выезд «Тамбова» в Ярославль

Есть первая победа ярославцев в октябре и первая гостевая осечка «Тамбова».

Этот матч как раз из тех, где наглая игра одной из команд с первых минут чаще всего обескураживает соперника. «Шинник», который не побеждал несколько матчей подряд и чья скамейка намного короче тамбовской, играл острее и изящнее фаворита матча. Наконец выстрелил Самодин — при чем сразу дважды. Отдельно стоит отметить вратаря Яшина, не раз спасшего «Шинник» при счете 1:0 и 2:0,. Также дубль оформил Самодин, а Камилов записал на свой счёт гол и ассист.

«Тамбов» теперь не будет восприниматься как непобедимый гость, а «Шинник», похоже, начинает преодолевать игровой кризис.

Футбол
Первый дивизион 2018/2019
Тур 15, 6.10.2018, 13:00
Томь
1Сибирь1

Сибирская ничья

Игорь Чугайнов, несмотря на нехватку кадров, пока не проигрывает в «Сибири» — 4 очка в двух матчах.

Уже на третьей минуте матча судья установил планку жесткости в матче — желтая карточка Шалаеву, которая через 25 минут стала красной. Всего за матч Сельдяков показал семь желтых и одну красную.

В меньшинстве томичи выглядели уверенно. Не подсели, не провалились, но и дожать соперника не получилось — наоборот, могли проиграть, о чем сказал на пресс-конференции Василий Баскаков. «Дерби удалось. Все было — и пожар, и страсти. Быстрое удаление, и пришлось включать план “Б”, который во втором тайме перерос в план “С”. Ребятам спасибо за характер. В перерыве поговорили, сыграли организованно в обороне. Мы не могли уступить, хотя в конце “Сибирь” два раза нас простила».

1:1 — «Томь» догоняет «Тамбов», а «Сибирь» по словам Чугайнова, ещё сыровата.

Чертовское везение «Авангарда»

Как и ожидалось, победит та команда, которая крепче в первую очередь психологически. Финалисты Кубка России воспользовались расслабленностью «чертей» на последних минутах матча и добыли победу. «Чертаново» выглядело очень уверенно, но в добавленное время не защитники не закрыли Акбашева, который ударом в левый дальний принёс «Авангарду» первую за три матча победу. «Чертаново» же вновь забило, но, к сожалению, не смогло реабилитироваться за предыдущие поражения.

Футбол
Первый дивизион 2018/2019
Тур 15, 6.10.2018, 16:00
Ротор
1Краснодар-20

Воспитанник приносит «Ротору» победу

Волгоград больше не в зоне вылета. И это радует. Восемь матчей без поражений плюс победный гол воспитанника клуба на глазах 20 тысяч волгоградцев — это дорого стоит. Как Тамбов, «быки» терпят первое поражение на выезде. Подвела как всегда реализация моментов.

Главным моментом матча стала травма Сафонова — одного из основных вратарей молодёжной сборной России. Теперь Евгений Бушманов вынужден корректировать список вратарей, вызванных на отборочные матчи ЧЕ с Македонией и Австрией, а «Краснодару-2» надо искать достойного сменщика.

Остальные матчи:

  • «Спартак-2» — «Тюмень» 0:0.
  • «Химки» — СКА-Хабаровск 0:0.
  • «Зенит-2» — «Армавир» 1:1 (1:1). Голы: Прудников, 34 (1:0). Падерин, 37 (1:1).
  • «Балтика» — «Нижний Новгород» 1:2 (1:1). Голы: Таказов, 22 (1:0). Симанов, 40 (1:1). Палиенко, 68 (1:2).
  • «Факел» — «Мордовия» 1:2 (0:2). Голы: Дворецков, 15 (0:1). Мухаметшин, 20 (0:2). Афанасьев, 75 (1:2).
  • «Сочи» — «Луч» 2:2 (2:2). Голы: Суслов, 4 (0:1). Прокофьев, 5 (0:2). Бурмистров, 9 (1:2). Барсов, 44 (2:2).
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