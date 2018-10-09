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11:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Веретенников вошёл в тренерский штаб «Ротора»

Бывший футболист «Ротора» Олег Веретенников вошёл в тренерский штаб волгоградского клуба.

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48-летний специалист будет исполнять роль помощника Роберту Евдокимову.

«Честно признаюсь: для меня эта новость о возвращении в «Ротор» такая же неожиданная, как и для вас. Да, я тесно общался с Евдокимовым, находился в постоянном контакте с командой, но такого развития событий не ожидал. Поэтому пока не скажу вам, в какой должности я буду работать. Конечно же, я рад тому, что возвращаюсь в родную команду. И постараюсь оправдать доверие, которое мне оказал губернатор.

У «Ротора» наконец-то появился свой стадион, да еще какой шикарный. Есть отличное поле «Зенита» для тренировок. Да, конечно, еще не хватает своей базы, но, уверен, все будет. И победы будут. Команда семь туров не проигрывает, ничьи — это тоже очки в копилку, и в плотной таблице достаточно нескольких побед, чтобы «Ротор» поднялся вверх. И мы обязательно поднимемся!", — цитирует Веретенникова «Комсомольская правда в Волгограде».

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