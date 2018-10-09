Веретенников вошёл в тренерский штаб «Ротора»

«Честно признаюсь: для меня эта новость о возвращении в «Ротор» такая же неожиданная, как и для вас. Да, я тесно общался с Евдокимовым, находился в постоянном контакте с командой, но такого развития событий не ожидал. Поэтому пока не скажу вам, в какой должности я буду работать. Конечно же, я рад тому, что возвращаюсь в родную команду. И постараюсь оправдать доверие, которое мне оказал губернатор.