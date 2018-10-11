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14:59 (мск), источник: Р-Спорт

Кубок ФНЛ-2019 с участием 16 команд пройдет на Кипре в феврале

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Кубок Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 2019 года, в котором примут участие 16 команд, с 8 по 21 февраля состоится в Пафосе (Кипр), сообщается на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

В восьмом по счету соревновании лиги примут участие клубы, которые займут по итогам первого круга с 1-го по 16-е места.

На предварительной стадии турнира команды будут разбиты на четыре группы, а затем проведут стыковые матчи с клубами, занявшими аналогичные позиции в соседних квартетах. В заключительных встречах Кубка ФНЛ пройдут игры за первое-второе, третье-четвертое и последующие места.

В рамках состязаний также вновь состоятся семинары для тренеров и персонала клубов, и пройдет общее собрание ФНЛ. Победителем предыдущих турниров трижды становился «Урал» (Екатеринбург), по разу — «Луч-Энергия» (Владивосток), «Волгарь» (Астрахань), «Газовик» (ныне — «Оренбург») и «Факел» (Воронеж).

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