Кубок ФНЛ-2019 с участием 16 команд пройдет на Кипре в феврале

В восьмом по счету соревновании лиги примут участие клубы, которые займут по итогам первого круга с 1-го по 16-е места.
На предварительной стадии турнира команды будут разбиты на четыре группы, а затем проведут стыковые матчи с клубами, занявшими аналогичные позиции в соседних квартетах. В заключительных встречах Кубка ФНЛ пройдут игры за первое-второе, третье-четвертое и последующие места.
В рамках состязаний также вновь состоятся семинары для тренеров и персонала клубов, и пройдет общее собрание ФНЛ. Победителем предыдущих турниров трижды становился «Урал» (Екатеринбург), по разу — «Луч-Энергия» (Владивосток), «Волгарь» (Астрахань), «Газовик» (ныне — «Оренбург») и «Факел» (Воронеж).