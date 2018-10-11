Кубок ФНЛ-2019 с участием 16 команд пройдет на Кипре в феврале

Источник: РИА "Новости"

В восьмом по счету соревновании лиги примут участие клубы, которые займут по итогам первого круга с 1-го по 16-е места.

На предварительной стадии турнира команды будут разбиты на четыре группы, а затем проведут стыковые матчи с клубами, занявшими аналогичные позиции в соседних квартетах. В заключительных встречах Кубка ФНЛ пройдут игры за первое-второе, третье-четвертое и последующие места.