Гол Муллина принес «Ротору» победу над «СКА-Хабаровском»
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Футболисты волгоградского «Ротора» нанесли поражение «СКА-Хабаровску» в матче 16-го тура первенства ФНЛ.
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Футболисты волгоградского «Ротора» нанесли поражение «СКА-Хабаровску» в матче 16-го тура первенства ФНЛ.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 66-й минуте забил Камиль Муллин (66).
«Ротор» набрал 20 очков и сместил «СКА-Хабаровск», имеющий в активе 18 баллов, с 11-го на 12-е место.
|СКА-Хабаровск
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0:1
Первый тайм: 0:0
|Ротор
|Вадим Евсеев
|Роберт Евдокимов
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Лаша Верулидзе (Владикавказ, Россия)