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10:31 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Муллина принес «Ротору» победу над «СКА-Хабаровском»

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Футболисты волгоградского «Ротора» нанесли поражение «СКА-Хабаровску» в матче 16-го тура первенства ФНЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 66-й минуте забил Камиль Муллин (66).

«Ротор» набрал 20 очков и сместил «СКА-Хабаровск», имеющий в активе 18 баллов, с 11-го на 12-е место.

СКА-Хабаровск 0:1
Первый тайм: 0:0
Ротор
13.10.2018, 08:00 основной раунд: 16-й тур им. Ленина
Главные тренеры
Вадим Евсеев Роберт Евдокимов
Голы
72 Камиль Муллин 66′
Составы
Михаил Опарин 25
Николай Зайцев 3
Иван Хомуха 5
Максим Ненахов 77
Дмитрий Кабутов 17
Александр Черевко 26
Денис Дедечко 69
Лукаш Секульски 22
59′ Виталий Федотов 19
Владислав Никифоров 10
73′ Ираклий Квеквескири 33
Павел Карасев 6
78′ Олег Алейник 88
Константин Базелюк 11
41 Мирослав Лобанцев
11 Кирилл Маляров
23 Максим Васильев
43 Роман Бугаев 63′
50 Максим Карпов
8 Денис Якуба
18 Олег Николаев
25 Артем Попов 70′ 53′
31 Юрий Завезен
77 Владимир Лобкарев 90′
3 Исмаил Эдиев
13 Александр Коротаев 89′ 68′
9 Исламнур Абдулавов
72 Камиль Муллин 84′
87 Андрей Мязин
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Лаша Верулидзе (Владикавказ, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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