«Луч» на своем поле переиграл «Авангард» в матче первенства ФНЛ
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владивостокский «Луч» обыграл курский «Авангард» в матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владивостокский «Луч» обыграл курский «Авангард» в матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 1:0. Гол забил Иван Хлебородов (77-я минута). Матч прошел на шесть часов позже запланированного. По информации СМИ, начало было отложено
В другой встрече тура «Сибирь» (Новосибирск) и «Нижний Новгород» сыграли вничью — 0:0.
|Луч
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Авангард К
|Рустем Хузин
|Игорь Беляев
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Игорь Панин (Московская область, Россия)