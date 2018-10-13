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15:23 (мск), источник: Р-Спорт

«Луч» на своем поле переиграл «Авангард» в матче первенства ФНЛ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владивостокский «Луч» обыграл курский «Авангард» в матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 1:0. Гол забил Иван Хлебородов (77-я минута). Матч прошел на шесть часов позже запланированного. По информации СМИ, начало было отложено из-за того, что игроки и тренеры «Авангарда» опоздали на самолет во Владивосток.

В другой встрече тура «Сибирь» (Новосибирск) и «Нижний Новгород» сыграли вничью — 0:0.

Луч 1:0
Первый тайм: 0:0
Авангард К
13.10.2018, 13:00 Зрители: 1250 основной раунд: 16-й тур Динамо
Главные тренеры
Рустем Хузин Игорь Беляев
Голы
77′ Иван Хлебородов 7
Составы
Александр Котляров 1
82′ Павел Степанец 4
Кирилл Суслов 15
Кирилл Марущак 18
Тарас Царикаев 71
Александр Носов 10
74′ Наиль Замалиев 33
46′ Давид Дзахов 17
55′ Иван Хлебородов 7
80′ Максим Машнев 19
Сергей Пономаренко 12
54′ Андрей Павленко 77
Дмитрий Калугин 14
58′ Андрей Часовских 68
Руслан Гордиенко 9
13 Никита Чагров
4 Аслан Дашаев
24 Кирилл Гоцук
71 Михаил Багаев 90+1′
97 Денис Никитин
5 Александр Трошечкин 65′
20 Вадим Стеклов 54′
87 Дмитрий Коробов
10 Артем Федчук
18 Андрей Батютин 75′
77 Роман Минаев
27 Владислав Руденко 62′
8 Михаил Земсков
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Панин (Московская область, Россия)
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