«Луч» на своем поле переиграл «Авангард» в матче первенства ФНЛ

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 1:0. Гол забил Иван Хлебородов (77-я минута). Матч прошел на шесть часов позже запланированного. По информации СМИ, начало было отложено из-за того, что игроки и тренеры «Авангарда» опоздали на самолет во Владивосток.