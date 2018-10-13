«У игроков уже нет веры в слова». «Томь» протестует против долгов и сорвала начало матча

После 16-и туров ФНЛ «Томь» идет на втором месте в таблице с 34-мя очками, лишь по дополнительным показателям уступая «Тамбову». Тем удивительнее, что в клубе уже несколько месяцев не выплачивают заработную плату и премиальные. Обычно команда на фоне отсутствия денег показывает низкие результаты, но только не томичи.

Хотя и у них начали сдавать нервы. На матч с «Сочи», в котором команда, кстати, победила (1:0) благодаря позднему голу Казаева, игроки вышли в футболках с надписью «Томь» — результат за бесплатно и на шесть минут позже официального начала встречи.

После матча корреспондент Sport24 связался с несколькими игроками «Томи». Все отказались говорить о ситуации с зарплатой и отправили к капитану команды Сергею Зуйкову.

— Перед нами долги по премиальным за весь прошлый сезон. Примерно четыре месяца не платят заработную плату. Поэтому и решили провести такую акцию, задержав немного матч и выйдя в специально заготовленных футболках, — начал Зуйков. — В клубе вначале сказали, что первую половину выплатят 15 августа, а вторую — ровно через месяц. В итоге все сроки давно прошли, а руководство молчит. Губернатор области (Сергей Жвачкин) обещал в октябре, но никакой конкретной информации больше нет. У ребят уже нет веры в слова…

А ведь задолженности не только перед нами, но и перед административным штабом, персоналом… Думаю, и в октябре ничего не будет. Поэтому решили привлечь к себе немного внимания. Может, вышестоящее руководство увидит.

— Еще не обращались в профсоюз футболистов по этому поводу?

— Пока нет. А в дальнейшем все может быть, посмотрим. Может, после нашей акции все же найдут деньги, и тогда не придется.

— Обсуждали возможность бойкота матчей?

— Об этом пока речи не идет. Мы идем на первом месте, все хотят играть, побеждать — только это останавливает.

— Это больше всего удивляет: как вам удается показывать результат на фоне отсутствия денег. Как вы себя мотивируете?

— Мы очень любим футбол, каждый из нас. Плюс коллектив у нас сложился отличный. Игроки качественные, отношения прекрасные — вот и весь секрет успеха. Даже несмотря на отсутствие денег.

— У «Анжи» настолько нет денег, что молодежные команды добираются на матчи на автобусе, а основа всеми силами пытается поменяться кругами с соперниками, чтобы не платить за перелет. У вас такие же проблемы?

— Слава богу, нет. В этом плане без проблем. Проживанием, едой, перелетами мы обеспечены.

***

Главный тренер «Томи» Василий Баскаков уверяет, что никакого плачевного состояния у клуба нет. Он уверен, что у «Томи» есть деньги, которые скоро начнут выплачивать.

— Ситуация не такая тяжелая. Игра есть, болельщик на трибуну потихоньку возвращается, — говорит Баскаков в интервью Sport24. — Насколько я знаю, диалог со спонсорами ведется. Загвоздка лишь в технических моментах. Деньги искать не нужно, договоренность о перечислении финансов есть. Спонсоры наши находятся в Питере или Москве, и сейчас решается вопрос, как запустить средства. Надо просто немного продолжать, пережить, не все справляются.

— Но четыре месяца без зарплаты — большой срок.

— Согласен. Но критического ничего нет. Дело времени. Но о сроках говорить не буду. А то потом ребята подойдут ко мне и спросят: «Где деньги, Зин?». Работа ведется активная, опасений у меня нет. Единственное — пауза затягивается.

— Про акцию с футболками знали?

— Ребята подготовили все заранее, еще полтора месяца назад. Насколько знаю, генеральный директор был в курсе. Я знал, что они что-то планируют, пытался отговорить, но не нашел нужный слов. Акция была не такая вызывающая, посмотрим за реакцией.

— Не боитесь бойкота со стороны футболистов?

— Думаю, до этого не дойдет. Мы когда собирались, я сразу сказал, что финансирование в клубе нестабильное. Бывают периоды, когда необходимо потерпеть. И это время настало. К сожалению, не все смогли сдержать эмоций, которые и вылились в эту акцию.

— Как команде удается показывать результат?

— Всем сложно, но мы терпим. Если по игре пойдем вниз, то еще хуже будет. В прошлом году были в другой ситуации, когда у нас было всего 20 очков, и игроки устроили аналогичную акцию перед матчем с «Крыльями». После этого матча вообще рухнули, провалил следующие матчи. но эти парни терпят, значит, сильнее предыдущих.

— Перед вами тоже есть задолженности?

— Ну мы же в одной команде. У нас нет такого, что кому-то гасят, а кому-то нет. Все пока терпимо, ситуация не самая сложная.

— Вы в клубе с 2004 года. В «Томи» проблемы с финансами случаются регулярно. Как вы все время терпите?