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18:35 (мск), источник: ТАСС

Долги перед игроками «Томи» составляют около 15 млн рублей

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Задолженность футбольного клуба «Томь» перед игроками нынешней команды составляет около 15 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор команды Татьяна Смирнова.

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Источник: РИА "Новости"

Начало матча 16-го тура чемпионата Олимп — Футбольной национальной лиги было задержано на шесть минут по вине игроков «Томи», которые, тем самым, выразили протест против задержки зарплаты. По информации портала Vtomske.ru, команда не получает денег четвертый месяц, и футболисты уведомили руководство клуба, что могут приостановить трудовую деятельность. На матч с «Сочи» футболисты хозяев вышли в майках с надписью «Томь. Результат за бесплатно». Тем не менее, они одержали победу над «Сочи» со счетом 1:0.

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«Основная задолженность у клуба перед теми игроками, которые ушли, и связана с выплатой премиальных. Перед командой, которая играет сейчас, долги составляют менее 15 млн рублей, задолженность у всех игроков по срокам разная. Какие-то деньги поступают в клуб, в том числе нам помогают и заемными средствами до основного транша. Примерно такую же сумму нужно выплатить и по премиальным игрокам, кто выступал за “Томь” ранее», — сказала Смирнова.

По словам гендиректора клуба, несмотря на финансовые проблемы, футболисты «Томи» готовы продолжать играть. «До игры с “Сочи” мы общались — футболисты сказали, что хотят сыграть, но такую акцию они проведут, потому что хотят получить свои заработанные деньги. Игроки хотят обратить на себя внимание, мы стараемся решить финансовые вопросы, но не все так просто», — отметила она.

«Томь» вместе с «Тюменью» возглавляет турнирную таблицу чемпионата ФНЛ, команды набрали по 34 очка.

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