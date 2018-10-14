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20:33 (мск), источник: Р-Спорт

Президент «Армавира»: Мы подали иск в CAS на решение по «делу Квеквескири»

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. «Армавир» подал иск на решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в Спортивный арбитражный суд (CAS), заявил РИА Новости президент клуба Валентин Климко.

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Источник: РИА "Новости"

В июле «Армавир» подал в контрольно-дисциплинарный комитет РФС протест на результат матча против «СКА-Хабаровска» (0:3), считая, что сыгравший за армейцев Ираклий Квеквескири должен был отбывать дисквалификацию с прошлого сезона. КДК отказал «Армавиру» в удовлетворении заявления, так как было установлено отсутствие вины «СКА-Хабаровска», а апелляционный комитет РФС отклонил последовавшую апелляцию «Армавира».

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«Армавир» подал иск в Спортивный арбитражный суд на решение КДК РФС по матчу первого тура со «СКА-Хабаровском». Мы изначально говорили, что собираемся идти до конца и доказать свою правоту в рамках регламента. Если бы нам поступили извинения, то, скорее всего, было бы по-другому и никаких исков не было бы. Нам важны не три очка, а соблюдение закона, — сказал Климко по телефону.

«Мы получили письмо от ПФЛ, что за свою ошибку наказан какой-то сотрудник. Мы долго ждали решения от апелляционного комитета, но ничего нового не услышали. Посоветовались, подумали и приняли решение подать иск в CAS. Нашим делом будут заниматься ведущие российские юристы», — добавил собеседник агентства.

СКА-Хабаровск 3:0
Первый тайм: 2:0
Армавир
17.07.2018, 12:00 Зрители: 4043 основной раунд: 1-й тур им. Ленина
Главные тренеры
Сергей Передня Арсен Папикян
Голы
17′ Константин Базелюк 11
34′ Константин Базелюк 11
50′ Максим Ненахов 77
Составы
Егор Генералов 31
Иван Хомуха 5
30′ Максим Ненахов 77
Артем Самсонов 8
Александр Черевко 26
Ираклий Квеквескири 33
Денис Дедечко 69
76′ Максим Казанков 7
Кирилл Бирюков 4
83′ 88′ Дмитрий Кабутов 17
Александр Радченко 14
63′ Олег Алейник 88
Павел Карасев 6
68′ Константин Базелюк 11
Лукаш Секульски 22
13 Максим Матюша
3 Альберт Гаджибеков
5 Астемир Соблиров
4 Денис Клопков
8 Дмитрий Каюмов
87 Владимир Романенко 36′
90 Олег Поляков
88 Залим Макоев 61′
2 Алексей II Соловьев
11 Эдуард Лусикян 76′
99 Никита Безлихотнов
14 Эдуард Суханов 57′
7 Азамат Гурфов
93 Семен Синявский 66′
9 Сергей Веркашанский
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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