Президент «Армавира»: Мы подали иск в CAS на решение по «делу Квеквескири»

В июле «Армавир» подал в контрольно-дисциплинарный комитет РФС протест на результат матча против «СКА-Хабаровска» (0:3), считая, что сыгравший за армейцев Ираклий Квеквескири должен был отбывать дисквалификацию с прошлого сезона. КДК отказал «Армавиру» в удовлетворении заявления, так как было установлено отсутствие вины «СКА-Хабаровска», а апелляционный комитет РФС отклонил последовавшую апелляцию «Армавира».

«Армавир» подал иск в Спортивный арбитражный суд на решение КДК РФС по матчу первого тура со «СКА-Хабаровском». Мы изначально говорили, что собираемся идти до конца и доказать свою правоту в рамках регламента. Если бы нам поступили извинения, то, скорее всего, было бы по-другому и никаких исков не было бы. Нам важны не три очка, а соблюдение закона, — сказал Климко по телефону.