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11:22 (мск), источник: Р-Спорт

Олег Веретенников вошел в тренерский штаб «Ротора»

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Известный в прошлом футболист Олег Веретенников официально вошел в тренерский штаб «Ротора», сообщается в микроблоге волгоградской команды в Twitter.

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«Сегодня Олег Веретенников был официально принят на должность тренера-селекционера в футбольный клуб “Ротор”. Помимо прямых тренерских обязанностей, он будет заниматься поиском новых игроков для волгоградской команды», — говорится в сообщении.

Веретенников выступал в составе «Ротора» в 1992—1999 и 2005−2007 годах и провел за команду 313 матчей. Со 170 голами он является лучшим бомбардиром в истории клуба. С Веретенниковым в составе «Ротор» дважды становился серебряным призером чемпионата России, а сам игрок до сих пор удерживает звание лучшего бомбардира высшего дивизиона национального первенства за все сезоны (143 забитых мяча).

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