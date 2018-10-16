Олег Веретенников вошел в тренерский штаб «Ротора»

«Сегодня Олег Веретенников был официально принят на должность тренера-селекционера в футбольный клуб “Ротор”. Помимо прямых тренерских обязанностей, он будет заниматься поиском новых игроков для волгоградской команды», — говорится в сообщении.

Веретенников выступал в составе «Ротора» в 1992—1999 и 2005−2007 годах и провел за команду 313 матчей. Со 170 голами он является лучшим бомбардиром в истории клуба. С Веретенниковым в составе «Ротор» дважды становился серебряным призером чемпионата России, а сам игрок до сих пор удерживает звание лучшего бомбардира высшего дивизиона национального первенства за все сезоны (143 забитых мяча).