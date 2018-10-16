Игрокам «Балтики» не выдают зарплату, несмотря на гарантии руководства

В последний раз руководство обратилось к команде после кубковой игры с «Локомотивом» 26 сентября. На встрече футболисты получили гарантии, что 2 октября начнутся выплаты, но до сих пор этого не произошло. Игроки готовы предпринять меры, но конкретных договорённостей пока нет.



«Балтика» после 16 туров находится в зоне вылета, занимая 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги с 15 очками в активе. По ходу нынешнего сезона на посту главного тренера команды произошло изменение — место Валерия Непомнящего занял Игорь Ледяхов.