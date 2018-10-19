ФНЛ назвала лучшего футболиста сентября по версии лиги
Полузащитник «Авангарда» Роман Акбашев стал лучшим ФНЛ в сентябре по версии Футбольной национальной лиги.
Полузащитник «Авангарда» Роман Акбашев стал лучшим ФНЛ в сентябре по версии Футбольной национальной лиги.
В прошлом месяце на его счету сразу четыре голевые передачи и два гола. Причём в двух встречах — с «Мордовией» и «Тюменью» он забивал сам и ассистировал партнёрам.
На втором месте по версии ФНЛ нападающий «Факела» Игорь Лебеденко. В первый осенний месяц форвард сыграл в четырёх турах, в которых воронежцы набрали семь очков и выбрались из зоны вылета, и в каждом из них отметился результативными действиями. На его счету четыре гола (два из которых — победные) и одна результативная передача.
На третье месте защитник «Томи» Алексей Шумских. На его счету не менее 72% выигранных единоборств в каждой игре, а также победные голы в ворота «Мордовии» и «Тюмени».