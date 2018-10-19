Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Анжи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Шахтер Д
Десна
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Алавес
Все события
Фоторепортажи
24Чудо-гол Хеведеса в матче ЦСКА — «Локомотив»
1210 лет дружбы Мамаева и Кокорина
13:44 (мск), источник: Чемпионат.com

ФНЛ назвала лучшего футболиста сентября по версии лиги

Полузащитник «Авангарда» Роман Акбашев стал лучшим ФНЛ в сентябре по версии Футбольной национальной лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В прошлом месяце на его счету сразу четыре голевые передачи и два гола. Причём в двух встречах — с «Мордовией» и «Тюменью» он забивал сам и ассистировал партнёрам.

На втором месте по версии ФНЛ нападающий «Факела» Игорь Лебеденко. В первый осенний месяц форвард сыграл в четырёх турах, в которых воронежцы набрали семь очков и выбрались из зоны вылета, и в каждом из них отметился результативными действиями. На его счету четыре гола (два из которых — победные) и одна результативная передача.

На третье месте защитник «Томи» Алексей Шумских. На его счету не менее 72% выигранных единоборств в каждой игре, а также победные голы в ворота «Мордовии» и «Тюмени».

Авангард К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Факел
НовостиМатчиСоставСтатистика
Томь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Испанская подруга Дениса Черышева помогла ему стать звездой!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
В Буэнос-Айресе завершились III юношеские Олимпийские игры
На учебу в магистратуре Акинфеев потратит более 300 тысяч рублей
Семак рассчитывает на возвращение Кокорина в состав «Зенита»
Отец Нурмагомедова простил Макгрегора и пригласил в Дагестан
Вратарь «Нефтехимика» едва не подрался с голкипером «Витязя»
Автогол сборной России, в который невозможно поверить (видео)
Букмекеры ждут победы «Локомотива» в матче с «Ростовом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь