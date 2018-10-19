На генерального директора «Балтики» заведено уголовное дело

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что функционера подозревают в неисполнении обязанностей налогового агента по уплате в бюджет России.

Сумма налога, удержанного с зарплаты сотрудников «Балтики» за первые пять месяцев 2018 года составила более 10,441 млн рублей.