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16:19 (мск), источник: Газета.Ру

На генерального директора «Балтики» заведено уголовное дело

В отношении генерального директора калининградской «Балтики» Теймураза Лепсая заведено уголовное дело, сообщает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что функционера подозревают в неисполнении обязанностей налогового агента по уплате в бюджет России.

Сумма налога, удержанного с зарплаты сотрудников «Балтики» за первые пять месяцев 2018 года составила более 10,441 млн рублей.

«Сейчас юристы разбираются, мы ничего не нарушали. Действительно, была небольшая задержка по выплате налогов, связанная с недофинансированием. На сегодняшний момент все налоги заплачены», — цитирует Лепсая издание «Новый Калининград».

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