На генерального директора «Балтики» заведено уголовное дело
В отношении генерального директора калининградской «Балтики» Теймураза Лепсая заведено уголовное дело, сообщает Sport24.
В отношении генерального директора калининградской «Балтики» Теймураза Лепсая заведено уголовное дело, сообщает Sport24.
Отмечается, что функционера подозревают в неисполнении обязанностей налогового агента по уплате в бюджет России.
Сумма налога, удержанного с зарплаты сотрудников «Балтики» за первые пять месяцев 2018 года составила более 10,441 млн рублей.
«Сейчас юристы разбираются, мы ничего не нарушали. Действительно, была небольшая задержка по выплате налогов, связанная с недофинансированием. На сегодняшний момент все налоги заплачены», — цитирует Лепсая издание «Новый Калининград».