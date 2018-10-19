Гендиректор «Балтики»: Клуб начал выплачивать долги по зарплате

«У клуба существуют задержи по зарплате, это связано с тем, что есть определенное недофинансирование. Но буквально вчера мы начали выплачивать футболистам зарплаты. Есть график платежей, они совершаются. Понимаю, что все хотят получать зарплату вовремя, к сожалению, это проблема не только «Балтики», — сказал Лепсая по телефону.