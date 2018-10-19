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19:35 (мск), источник: Р-Спорт

Гендиректор «Балтики»: Клуб начал выплачивать долги по зарплате

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Футбольный клуб «Балтика» начал гасить задолженности по зарплате перед игроками, долги клуба связаны с недофинансированием, заявил РИА Новости генеральный директор команды из Калининграда Теймураз Лепсая.

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«Балтика» после 16 туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

«У клуба существуют задержи по зарплате, это связано с тем, что есть определенное недофинансирование. Но буквально вчера мы начали выплачивать футболистам зарплаты. Есть график платежей, они совершаются. Понимаю, что все хотят получать зарплату вовремя, к сожалению, это проблема не только «Балтики», — сказал Лепсая по телефону.

«По налоговым отчислениям была некоторая задержка, на данный момент все налоги клубом выплачены. В понедельник все документы будут предоставлены в компетентные органы и вопрос будет снят. В “Балтике” никто законов не нарушал», — добавил собеседник агентства.

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