Гендиректор «Балтики»: Клуб начал выплачивать долги по зарплате

«Балтика» после 16 туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
«У клуба существуют задержи по зарплате, это связано с тем, что есть определенное недофинансирование. Но буквально вчера мы начали выплачивать футболистам зарплаты. Есть график платежей, они совершаются. Понимаю, что все хотят получать зарплату вовремя, к сожалению, это проблема не только «Балтики», — сказал Лепсая по телефону.
«По налоговым отчислениям была некоторая задержка, на данный момент все налоги клубом выплачены. В понедельник все документы будут предоставлены в компетентные органы и вопрос будет снят. В “Балтике” никто законов не нарушал», — добавил собеседник агентства.