Против гендиректора ФК «Балтика» возбуждено уголовное дело по налоговым нарушениям

Ранее информацию о возбуждении дела в отношении гендиректора «Балтики» Теймураза Лепсая распространили СМИ, ссылаясь на источники. В региональном СУ СК ТАСС подтвердили эти данные.

«Уголовное дело в отношении генерального директора ФК “Балтика” возбуждено 11 октября по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 прим. УК РФ», — уточнил ТАСС представитель ведомства, отметив, что решение о возбуждении дела принято на основании материалов оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБ ИПК УМВД РФ по Калининградской области.

По данным следствия, с января по май 2018 года футбольный клуб удержал налог с зарплаты, выплаченной сотрудникам, налог на доходы физических лиц на сумму свыше 10,4 млн рублей. Кроме того, «директор клуба, руководствуясь личной заинтересованностью, начислил себе из этих денег премию свыше 720 тыс. рублей», — добавил представитель регионального следственного управления.