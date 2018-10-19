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21:06 (мск), источник: ТАСС

Против гендиректора ФК «Балтика» возбуждено уголовное дело по налоговым нарушениям

КАЛИНИНГРАД, 19 октября. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело против генерального директора калининградского футбольного клуба «Балтика» в связи с неисполнением обязанностей налогового агента. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в региональном следственном управлении (СУ) СК РФ.

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Ранее информацию о возбуждении дела в отношении гендиректора «Балтики» Теймураза Лепсая распространили СМИ, ссылаясь на источники. В региональном СУ СК ТАСС подтвердили эти данные.

«Уголовное дело в отношении генерального директора ФК “Балтика” возбуждено 11 октября по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 прим. УК РФ», — уточнил ТАСС представитель ведомства, отметив, что решение о возбуждении дела принято на основании материалов оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБ ИПК УМВД РФ по Калининградской области.

По данным следствия, с января по май 2018 года футбольный клуб удержал налог с зарплаты, выплаченной сотрудникам, налог на доходы физических лиц на сумму свыше 10,4 млн рублей. Кроме того, «директор клуба, руководствуясь личной заинтересованностью, начислил себе из этих денег премию свыше 720 тыс. рублей», — добавил представитель регионального следственного управления.

Футбольный клуб «Балтика» играет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Теймураз Лепсая занял пост генерального директора клуба в феврале 2017 года.

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