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17:47 (мск), источник: Р-Спорт

«Шинник» и «Луч» сыграли вничью в 17-м туре первенства ФНЛ

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Футболисты ярославского «Шинника» и владивостокского «Луча» разошлись миром в матче 17-го тура первенства ФНЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу в Ярославле, завершилась без забитых голов — 0:0.

В другом матче футболисты «Чертаново» победили московский «Спартак-2» со счетом 2:0 и прервали серию из четырех поражений в первенстве.

Шинник 0:0
Первый тайм: 0:0
Луч
20.10.2018, 15:00 Зрители: 2300 основной раунд: 17-й тур Шинник
Главные тренеры
Александр Побегалов Рустем Хузин
Составы
Дмитрий Яшин 16
55′ Денис Магадиев 2
Валерий Цховребов 3
Андрей Иванов 20
Илья Самошников 77
Эдуард Булия 7
Ишхан Гелоян 10
90′ Сергей Нарылков 11
Олег Кожемякин 8
85′ Дмитрий Самойлов 15
Павел Деобальд 57
64′ Владислав Камилов 21
90+3′ Василий Алейников 27
90′ Сергей Самодин 22
Алексей Герасимов 79
1 Александр Котляров
15 Кирилл Суслов 69′
18 Кирилл Марущак
29 Деян Болевич
71 Тарас Царикаев
10 Александр Носов
12 Сергей Пономаренко
33 Наиль Замалиев
77 Андрей Павленко 56′
14 Дмитрий Калугин 75′
98 Илья Визнович
7 Иван Хлебородов 46′
8 Павел Голышев 90+2′
9 Руслан Гордиенко 46′
68 Андрей Часовских
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Лаша Верулидзе (Владикавказ, Россия)
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