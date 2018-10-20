«Шинник» и «Луч» сыграли вничью в 17-м туре первенства ФНЛ
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Футболисты ярославского «Шинника» и владивостокского «Луча» разошлись миром в матче 17-го тура первенства ФНЛ.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Футболисты ярославского «Шинника» и владивостокского «Луча» разошлись миром в матче 17-го тура первенства ФНЛ.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Ярославле, завершилась без забитых голов — 0:0.
В другом матче футболисты «Чертаново» победили московский «Спартак-2» со счетом 2:0 и прервали серию из четырех поражений в первенстве.
|Александр Побегалов
|Рустем Хузин
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Лаша Верулидзе (Владикавказ, Россия)