Глушенков — новая надежда «Спартака»
Обзор матчей 17-го тура
Обзор матчей 17-го тура
В стартовом матче тура «Спартак-2» встречался с дебютантом
В перерыве Игорь Осинькин внес коррективы, и его подопечные стали действовать осмысленнее, они бережнее относились ко времени с мячом. А у «Спартака-2» перестали работать штрафные в исполнении Пантелеева, ставшие в этом сезоне фирменным оружием
Впрочем, команде Булатова повезло, поскольку игравшие свои матчи позже «Тамбов» и «Томь», не смогли одержать побед. Выездные игры первой и второй команд турнира против «Факела» и «Авангарда» соответственно завершились с одинаковым счетом — 0:0. В обеих встречах гости смотрелись предпочтительнее соперников, но так и не сумели трансформировать количество ударов в створ в их качество. Вратари Дмитрий Кортнев и Никита Чагров со своей работой справились достойно.
Калининградская публика, в прошлый четверг ставшая свидетелем матча сборных России и Швеции в Лиге наций, дождалась голов только сегодня, но почти все из них побывали в воротах «Балтики». С интервалом в две минуты дубль оформил Даниил Уткин, на что хозяева ответили точным ударом Максима Тишкина. Местные болельщики поверили в то, что исход матча не предрешен, но незадолго до перерыва в ворота домашней команды влетел третий мяч, его автором стал Рустам Халназаров. Незадолго до конца встречи он поддержал почин Уткина, также записав на свой счет второй мяч.
После этого результата сразу у команд с третьего по пятое место в активе оказалось по 30 очков. «Краснодар-2» за счет дополнительных показателей замыкает группу преследования. Выше команды Игоря Пикущака находятся «Авангард» и «Спартак-2», расположившиеся на четвертой и третьей строчках соответственно.
В споре за звание лучшей, на данный момент, команды второго по силе российского дивизиона на первый план также вышли дополнительные показатели. При 35 очках именно за их счет «Тамбов» опережает «Томь».