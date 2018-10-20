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22:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глушенков — новая надежда «Спартака»

Обзор матчей 17-го тура Олимп-ФНЛ.

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«Спартак-2» (Москва) — «Чертаново» (Москва) — 0:2 (0:0)

В стартовом матче тура «Спартак-2» встречался с дебютантом Олимп-ФНЛ — «Чертаново». После осечки в игре с «Тамбовом» красно-белым было важно набрать три очка и не отстать от лидирующей группы в лице «Тамбова» и «Томи». Команда Виктора Булатова с первых минут завладела территориальным преимуществом и неоднократно угрожала воротам Александра Радионова. Чертановцы же за первые 45 минут ни разу не попали в створ ворот оппонента.

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В перерыве Игорь Осинькин внес коррективы, и его подопечные стали действовать осмысленнее, они бережнее относились ко времени с мячом. А у «Спартака-2» перестали работать штрафные в исполнении Пантелеева, ставшие в этом сезоне фирменным оружием красно-белых. Номинальные гости ответили на это голом Максима Глушенкова. 19-летний хавбек, по нашей информации, незадолго до матча подписал долгосрочный контракт со «Спартаком». Соглашение вступит в силу в январе следующего года. Уже в концовке встречи «Чертаново» воспользовалось тем, что соперник раскрылся -второй гол на счету удачно вышедшего на замену Дмитрия Цыпченко.

Синхронные ничьи лидеров

Впрочем, команде Булатова повезло, поскольку игравшие свои матчи позже «Тамбов» и «Томь», не смогли одержать побед. Выездные игры первой и второй команд турнира против «Факела» и «Авангарда» соответственно завершились с одинаковым счетом — 0:0. В обеих встречах гости смотрелись предпочтительнее соперников, но так и не сумели трансформировать количество ударов в створ в их качество. Вратари Дмитрий Кортнев и Никита Чагров со своей работой справились достойно.

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Молодые «быки» покуражились в Калининграде

Футбол
Первый дивизион 2018/2019
Тур 17, 20.10.2018, 17:00
Балтика
1Краснодар-24

Калининградская публика, в прошлый четверг ставшая свидетелем матча сборных России и Швеции в Лиге наций, дождалась голов только сегодня, но почти все из них побывали в воротах «Балтики». С интервалом в две минуты дубль оформил Даниил Уткин, на что хозяева ответили точным ударом Максима Тишкина. Местные болельщики поверили в то, что исход матча не предрешен, но незадолго до перерыва в ворота домашней команды влетел третий мяч, его автором стал Рустам Халназаров. Незадолго до конца встречи он поддержал почин Уткина, также записав на свой счет второй мяч.

После этого результата сразу у команд с третьего по пятое место в активе оказалось по 30 очков. «Краснодар-2» за счет дополнительных показателей замыкает группу преследования. Выше команды Игоря Пикущака находятся «Авангард» и «Спартак-2», расположившиеся на четвертой и третьей строчках соответственно.

В споре за звание лучшей, на данный момент, команды второго по силе российского дивизиона на первый план также вышли дополнительные показатели. При 35 очках именно за их счет «Тамбов» опережает «Томь».

Другие матчи:

  • «Шинник» — «Луч» — 0:0;
  • «Ротор» — «Мордовия» — 1:1 (0:0);
  • «Нижний Новгород» — «Армавир» — 1:0 (0:0);
  • «Химки» — «Тюмень» — 2:1 (0:0);
  • «Зенит-2» — «СКА-Хабаровск» — 0:1 (0:0);
  • «Сочи» — «Сибирь» — 4:1 (0:0).
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