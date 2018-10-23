Вопросы по налогам ФК «Балтика» должны быть закрыты до конца недели

В пятницу СК возбудил уголовное дело против Лепсая в связи с неисполнением обязанностей налогового агента. По данным следствия, с января по май 2018 года футбольный клуб удержал налог с зарплаты, выплаченной сотрудникам, налог на доходы физических лиц на сумму свыше 10,4 млн рублей.

«В понедельник мы предоставили все документы по налоговым выплатам. Материал анализируется, но мы для себя понимаем, что все у нас нормально. Ждем ответа, думаю, что до конца недели все вопросы будут закрыты», — сказал Лепсая.