Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
АЕК
Бавария
Футбол. Еврокубки
19:55
Янг Бойз
Валенсия
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Хоффенхайм
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер Д
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Ювентус
Все события
Фоторепортажи
26Россия победила Турцию
10Семин обыграл Карпина в матче РПЛ
18:29 (мск), источник: ТАСС

Вопросы по налогам ФК «Балтика» должны быть закрыты до конца недели

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Балтика» рассчитывает, что вопрос с налоговыми выплатами будет решен до конца недели. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Теймураз Лепсая.

Наверх

В пятницу СК возбудил уголовное дело против Лепсая в связи с неисполнением обязанностей налогового агента. По данным следствия, с января по май 2018 года футбольный клуб удержал налог с зарплаты, выплаченной сотрудникам, налог на доходы физических лиц на сумму свыше 10,4 млн рублей.

Читайте также
Против гендиректора ФК «Балтика» возбуждено уголовное дело по налоговым нарушениям

Также говорится, что гендиректор начислил себе из удержанных денег премию.

«В понедельник мы предоставили все документы по налоговым выплатам. Материал анализируется, но мы для себя понимаем, что все у нас нормально. Ждем ответа, думаю, что до конца недели все вопросы будут закрыты», — сказал Лепсая.

«Балтика» занимает 18-е место в чемпионате Олимп — Футбольной национальной лиги, в 17 матчах набрав 15 очков.

Балтика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
Без Акинфеева: Как ЦСКА сдержит натиск римлян
Успех или провал: что ждет Черчесова в «Спартаке»
Футболисты «Спартака» встретились с Каррерой (фото)
Братьям Кокориным грозит до 12 лет тюрьмы
Еще один бразилец представил себя в сборной России
Российская премьер-лига перешла на новый мяч (фото)
«Соберем 100 тысяч в «Лужниках»: Хабиб готовится к Мейвезеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь