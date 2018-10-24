Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано1
Атлетик0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Брюгге1
Монако1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПСВ1
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Сочи0
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чертаново2
Факел1
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
Шальке-04
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов3
Химки0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Мордовия1
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-20
Нижний Новгород2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень0
Ротор1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь0
Армавир1
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь2
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-22
Луч2
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск1
Балтика1
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ромы» в ЛЧ
20Антирекорд Карреры и поражение «Спартака»
19:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ротор» обыграл «Тюмень», продлив серию без поражений в ФНЛ до 10 матчей

В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала на своём поле «Ротор». Встреча проходила на стадионе «Геолог» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Владимир Лобкарёв, который отличился на 39-й минуте. Таким образом, «Ротор» продлил до 10 матчей серию без поражений в ФНЛ (четыре победы, шесть ничьих), а «Тюмень» продлила до четырёх встреч серию без побед (две ничьи, два поражения).

«Ротор» (24 очка) располагается на девятом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Тюмень» (18) находится на 16-й строчке.

В следующем туре «Ротор» примет на своём поле «Тамбов», а «Тюмень» на выезде встретится с «Зенитом-2». Обе игры пройдут 28 октября.

Тюмень 0:1
Первый тайм: 0:1
Ротор
24.10.2018, 17:00 Зрители: 1000 основной раунд: 18-й тур Геолог
Главные тренеры
Горан Алексич Роберт Евдокимов
Голы
77 Владимир Лобкарев 34′
Составы
Станислав Бучнев 22
Игорь Хайманов 15
Александр Столяренко 20
Михаил Коваленко 95
Артур Рябокобыленко 5
Иван Чудин 8
Владимир Лешонок 18
Игорь Леонтьев 52
Данил Карпов 11
76′ Фарход Васиев 26
Артур Малоян 38
89′ Максим Лаук 10
Егор Глухов 17
41 Мирослав Лобанцев
11 Кирилл Маляров
23 Максим Васильев
43 Роман Бугаев
50 Максим Карпов 41′
8 Денис Якуба
25 Артем Попов
77 Владимир Лобкарев 83′
31 Юрий Завезен
88 Артем Самсонов 90′
3 Исмаил Эдиев
72 Камиль Муллин 86′
9 Исламнур Абдулавов 90+1′
87 Андрей Мязин 73′
17 Роман Янушковский
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Максим Чембулатов (Кострома, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тюмень
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ротор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Новая русская звезда фигурного катания покорила США!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
Массимо Каррера останется в России, чтобы сэкономить на налогах
Стивен Джеррард — о «Спартаке», Глушакове и лайках в соцсетях
Шахматист Сергей Карякин пожаловался на жизнь на Украине
Конор Макгрегор рвется в бокс вслед за Нурмагомедовым
ФИФА проведет голосование по созданию двух новых турниров
Ягудин поделился мнением о противостоянии Загитовой и Медведевой
СКА уступил «Салавату», потерпев второе поражение подряд в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь