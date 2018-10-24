«Ротор» обыграл «Тюмень», продлив серию без поражений в ФНЛ до 10 матчей
В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала на своём поле «Ротор». Встреча проходила на стадионе «Геолог» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала на своём поле «Ротор». Встреча проходила на стадионе «Геолог» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Владимир Лобкарёв, который отличился на 39-й минуте. Таким образом, «Ротор» продлил до 10 матчей серию без поражений в ФНЛ (четыре победы, шесть ничьих), а «Тюмень» продлила до четырёх встреч серию без побед (две ничьи, два поражения).
«Ротор» (24 очка) располагается на девятом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Тюмень» (18) находится на 16-й строчке.
В следующем туре «Ротор» примет на своём поле «Тамбов», а «Тюмень» на выезде встретится с «Зенитом-2». Обе игры пройдут 28 октября.
|Горан Алексич
|Роберт Евдокимов
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Максим Чембулатов (Кострома, Россия)