«Ротор» обыграл «Тюмень», продлив серию без поражений в ФНЛ до 10 матчей

В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Владимир Лобкарёв, который отличился на 39-й минуте. Таким образом, «Ротор» продлил до 10 матчей серию без поражений в ФНЛ (четыре победы, шесть ничьих), а «Тюмень» продлила до четырёх встреч серию без побед (две ничьи, два поражения).