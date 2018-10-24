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20:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тамбов» разгромил «Химки» и вернулся на первое место в таблице ФНЛ

В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги «Тамбов» принимал на своём поле «Химки». Встреча проходила на стадионе «Спартак» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Хасан Мамтов, Антон Килин и Данил Клёнкин. Таким образом, тамбовская команда продлила до трёх матчей серию без поражений в ФНЛ (две победы и ничья), а «Химки» прервали серию из трёх встреч без поражений (победа и две ничьи).

«Тамбов» набрал 38 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Томь», у которой в активе также 38 баллов, уступает лидерство тамбовскому клубу лишь по дополнительным показателям. «Химки» (21) располагаются на 13-й строчке.

В других матчах игрового дня «Нижний Новгород» на выезде обыграл «Краснодар-2» (2:0), а «Мордовия» на своём поле оказалась сильнее «Зенита-2» (1:0).

Тамбов 3:0
Первый тайм: 2:0
Химки
24.10.2018, 18:30 Зрители: 2824 основной раунд: 18-й тур Спартак
Главные тренеры
Тимур Шипшев Игорь Шалимов
Голы
14′ Хасан Мамтов 9
25′ Антон Килин 8
86′ Данил Кленкин 23
Составы
Олег Смирнов 1
Алексей Рыбин 2
Евгений Овсиенко 4
Дмитрий Чистяков 78
89′ Младен Кашчелан 18
Данил Кленкин 23
Валерий Чуперка 92
90′ Евгений Шляков 5
Сергей Косицин 55
81′ Антон Килин 8
Олабиран Блессинг Муйива 20
66′ Хасан Мамтов 9
Сенин Себаи 10
72′ Хызыр Аппаев 14
Олег Чернышов 7
1 Дмитрий Хомич
2 Александр Димидко 90+1′
15 Егор Данилкин
25 Александр Филин
9 Андрей Мостовой
14 Александр Рязанцев
17 Камран Алиев
86 Александр Смирнов 55′
22 Аршак Корян
4 Александр Моргунов 72′
33 Александр II Козлов
7 Михаил Петрусев 55′
87 Кирилл Боженов
71 Игорь Портнягин 46′
88 Илья Белоус
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Чебан (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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