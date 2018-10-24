«Тамбов» разгромил «Химки» и вернулся на первое место в таблице ФНЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Хасан Мамтов, Антон Килин и Данил Клёнкин. Таким образом, тамбовская команда продлила до трёх матчей серию без поражений в ФНЛ (две победы и ничья), а «Химки» прервали серию из трёх встреч без поражений (победа и две ничьи).

«Тамбов» набрал 38 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Томь», у которой в активе также 38 баллов, уступает лидерство тамбовскому клубу лишь по дополнительным показателям. «Химки» (21) располагаются на 13-й строчке.