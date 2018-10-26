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14:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная ФНЛ сыграет с командой Серии В 28 ноября в Тамбове

Традиционный товарищеский матч молодёжных сборных Футбольной национальной лиги и итальянской Серии В в этом году пройдёт 28 ноября в Тамбове на стадионе «Спартак».

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Согласно договорённости с итальянской стороной, команды будут составлены из футболистов 1998 года рождения и младше, плюс допускается участие двух игроков 1997 года рождения.

Главным тренером нашей команды в этом году станет старший тренер «Тамбова» Мурат Искаков. Расширенный список кандидатов для участия в матче ФНЛ и Серии В он назовёт в ближайшие недели.

«Мы согласовали с итальянскими коллегами дату и место проведения очередного, уже седьмого по счёту товарищеского матча между молодёжными сборными ФНЛ и Лиги “Б”. В пользу Тамбова в качестве места проведения сложилось несколько факторов. Команда уверенно лидирует в Олимп-Первенстве ФНЛ, и в городе высок интерес к футболу. Тамбовский стадион прошёл реконструкцию и теперь может принимать матчи, в том числе и поздней осенью. Наконец, итальянцы традиционно предпочитают добираться до места проведения встречи одним перелётом, а географическое положение Тамбова (400 км от Москвы) позволяет это сделать», — цитирует президента ФНЛ Игоря Ефремова пресс-служба лиги.

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