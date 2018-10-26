Сборная ФНЛ сыграет с командой Серии В 28 ноября в Тамбове
Традиционный товарищеский матч молодёжных сборных Футбольной национальной лиги и итальянской Серии В в этом году пройдёт 28 ноября в Тамбове на стадионе «Спартак».
Традиционный товарищеский матч молодёжных сборных Футбольной национальной лиги и итальянской Серии В в этом году пройдёт 28 ноября в Тамбове на стадионе «Спартак».
Согласно договорённости с итальянской стороной, команды будут составлены из футболистов 1998 года рождения и младше, плюс допускается участие двух игроков 1997 года рождения.
Главным тренером нашей команды в этом году станет старший тренер «Тамбова» Мурат Искаков. Расширенный список кандидатов для участия в матче ФНЛ и Серии В он назовёт в ближайшие недели.
«Мы согласовали с итальянскими коллегами дату и место проведения очередного, уже седьмого по счёту товарищеского матча между молодёжными сборными ФНЛ и Лиги “Б”. В пользу Тамбова в качестве места проведения сложилось несколько факторов. Команда уверенно лидирует в