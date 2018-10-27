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18:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки и сотрудники «Балтики» не получают зарплату уже пять месяцев

Источник, близкий к ситуации в «Балтике», рассказал «Чемпионату» о проблемах в клубе, игроки которого не получают зарплату уже на протяжении пяти месяцев.

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«В “Балтике” уже пять месяцев не платят зарплату, премиальные за прошлый сезон до сих пор не выплатили. Идут разговоры о бойкоте игр, как перед матчем с “Шинником”. Людям просто не на что жить. Многие из них приезжие и не имеют своей жилплощади. Не платят не только футболистам, но и обслуживающему персоналу.

Руководству не нужен клуб в ФНЛ. На генерального директора вообще давно уже заведено уголовное дело. О какой Премьер-Лиге может идти речь, если команда не имеет финансов? “Балтика” не платит налоги, задолженности большие по всем направлениям, в том числе компаниям, которые занимаются перелётами, размещением в гостиницах.

Палата по разрешению споров РФС? Ну, игроки подадут туда заявление, а что дальше? Дозаявок нет, уходить некуда. Приходил спонсор “Янтарный комбинат”, перечисления были, но сейчас задолженности увеличиваются с каждым днём. Не нужно это всё никому, прошёл чемпионат мира, все порадовались полным трибунам. Если клуб не будет жить, то концерты на стадионе — это не выход из ситуации», — сообщил источник.

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