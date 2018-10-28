«Спартак-2» на 90-й минуте ушел от поражения в матче ФНЛ против «Томи»

Воскресный матч в Москве завершился со счетом 1:1. На гол Ильи Кухарчука (52-я минута) «красно-белые» ответили точным ударом Владислава Пантелеева с пенальти (90). На последней минуте матча с поля был удален защитник «Томи» Дмитрий Тихий.