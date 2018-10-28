«Тамбов» на последней минуте вырвал победу в выездном матче ФНЛ против «Ротора»

Источник: РИА "Новости"

Воскресная игра в Волгограде завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе «Тамбова» голы забили Дмитрий Чистяков (36-я минута) и Данил Кленкин (90), у «Ротора» отличился Камиль Муллин (51).

«Тамбов» набрал 41 очко и вышел на первое место в турнирной таблице.