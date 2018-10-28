«Тамбов» на последней минуте вырвал победу в выездном матче ФНЛ против «Ротора»
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Футболисты «Тамбова» на выезде нанесли поражение волгоградскому «Ротору» в матче 19-го тура первенства ФНЛ и возглавили турнирную таблицу.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Футболисты «Тамбова» на выезде нанесли поражение волгоградскому «Ротору» в матче 19-го тура первенства ФНЛ и возглавили турнирную таблицу.
Воскресная игра в Волгограде завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе «Тамбова» голы забили Дмитрий Чистяков (36-я минута) и Данил Кленкин (90), у «Ротора» отличился Камиль Муллин (51).
«Тамбов» набрал 41 очко и вышел на первое место в турнирной таблице.
Следующий матч «Тамбов» проведет дома 4 ноября против калининградской «Балтики». «Ротор» в этот же день сыграет во Владивостоке с местным «Лучом».
|Роберт Евдокимов
|Тимур Шипшев
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)