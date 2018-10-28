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17:43 (мск), источник: Р-Спорт

«Тамбов» на последней минуте вырвал победу в выездном матче ФНЛ против «Ротора»

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Футболисты «Тамбова» на выезде нанесли поражение волгоградскому «Ротору» в матче 19-го тура первенства ФНЛ и возглавили турнирную таблицу.

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Источник: РИА "Новости"

Воскресная игра в Волгограде завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе «Тамбова» голы забили Дмитрий Чистяков (36-я минута) и Данил Кленкин (90), у «Ротора» отличился Камиль Муллин (51).

«Тамбов» набрал 41 очко и вышел на первое место в турнирной таблице.

Следующий матч «Тамбов» проведет дома 4 ноября против калининградской «Балтики». «Ротор» в этот же день сыграет во Владивостоке с местным «Лучом».

Ротор 1:2
Первый тайм: 0:1
Тамбов
28.10.2018, 15:00 основной раунд: 19-й тур Волгоград Арена
Главные тренеры
Роберт Евдокимов Тимур Шипшев
Голы
51′ Камиль Муллин 72
78 Дмитрий Чистяков 36′
23 Данил Кленкин 90+1′
Составы
Мирослав Лобанцев 41
85′ Кирилл Маляров 11
Максим Васильев 23
Роман Бугаев 43
35′ Максим Карпов 50
Денис Якуба 8
33′ Артем Попов 25
Владимир Лобкарев 77
88′ Артем Самсонов 88
Олег Николаев 18
60′ 76′ Александр Коротаев 13
Андрей Мязин 87
82′ Камиль Муллин 72
Исламнур Абдулавов 9
1 Олег Смирнов 90+1′
2 Алексей Рыбин
4 Евгений Овсиенко
5 Евгений Шляков
78 Дмитрий Чистяков 57′
18 Младен Кашчелан
92 Валерий Чуперка
8 Антон Килин 89′
7 Олег Чернышов
23 Данил Кленкин 90′
29 Александр Горбатюк
9 Хасан Мамтов 64′
10 Сенин Себаи
14 Хызыр Аппаев 90′
20 Олабиран Блессинг Муйива
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4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
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Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
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