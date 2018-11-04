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16:43 (мск), источник: Советский спорт

«Тамбов» переиграл «Балтику» и вернулся на первое место в таблице ФНЛ

Футболисты «Тамбова» переиграли «Балтику» в домашнем матче 20-го тура первенства ФНЛ со счетом 2:0.

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В составе тамбовского клуба голами отличились Евгений Овсиенко (2-я минута) и Хасан Мамтов (90, пен.).

Отметим, что на 90-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник калининградской команды Владислав Крючков.

После этой победы «Тамбов» набрал 44 очка и вновь поднялся на первую строчку в турнирной таблице на два балла обойдя идущую второй «Томь». «Балтика», имея в активе 19 очков, занимает 17-е место.

В следующем туре «Тамбов» на выезде сыграет против «Краснодара-2», а «Балтика» на своем поле примет «Томь».

Тамбов 2:0
Первый тайм: 1:0
Балтика
4.11.2018, 14:30 основной раунд: 20-й тур Спартак
Главные тренеры
Тимур Шипшев Игорь Ледяхов
Голы
2′ Евгений Овсиенко 4
90′ Хасан Мамтов 9
Составы
Олег Смирнов 1
Алексей Рыбин 2
Евгений Овсиенко 4
54′ Евгений Шляков 5
Дмитрий Чистяков 78
84′ Младен Кашчелан 18
Валерий Чуперка 92
88′ Олег Чернышов 7
Олабиран Блессинг Муйива 20
90′ Данил Кленкин 23
Михаил Мищенко 25
75′ Сенин Себаи 10
Хасан Мамтов 9
62′ 65′ Хызыр Аппаев 14
Антон Килин 8
1 Илья Лантратов
23 Владислав Крючков 49′ 90+3′
30 Сослан Таказов 24′
33 Константин Плиев
44 Максим Тишкин 82′
93 Виталий Каленкович 89′
2 Александр Шешуков
9 Максим Григорьев 6′
7 Павле Радунович
28 Руслан Магаль 56′ 39′
19 Алихан Шаваев 61′
71 Дмитрий Захаров
34 Олег Дмитриев 89′
14 Кирилл Погребняк
Статистика
3 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Шадыханов (Москва, Россия)
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