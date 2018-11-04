«Тамбов» переиграл «Балтику» и вернулся на первое место в таблице ФНЛ

В составе тамбовского клуба голами отличились Евгений Овсиенко (2-я минута) и Хасан Мамтов (90, пен.).

Отметим, что на 90-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник калининградской команды Владислав Крючков.

После этой победы «Тамбов» набрал 44 очка и вновь поднялся на первую строчку в турнирной таблице на два балла обойдя идущую второй «Томь». «Балтика», имея в активе 19 очков, занимает 17-е место.