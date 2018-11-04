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18:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мордовия» обыграла «Армавир» в матче ФНЛ

«Мордовия» одержала победу в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги с «Армавиром».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась в пользу хозяев со счётом 2:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Мордовии» Владимир Обухов, отличившийся на 7-й минуте игры. «Армавир» сравнял счёт в середине второго тайма благодаря точному удару полузащитника Никиты Безлихотнова. Победу хозяевам принёс форвард Руслан Мухаметшин, завершивший голевую комбинацию на 83-й минуте.

«Мордовия», набрав 29 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Армавир» (18) — 18-е.

В следующем туре Футбольной национальной лиги команда из Саранска на выезде сыграет с «Сибирью», «Армавир» дома встретится с «Чертаново». Оба матча состоятся 10 ноября.

Мордовия 2:1
Первый тайм: 1:0
Армавир
4.11.2018, 16:00 Зрители: 7284 основной раунд: 20-й тур Мордовия Арена
Главные тренеры
Марат Мустафин Арсен Папикян
Голы
7′ Владимир Романенко 87
83′ Руслан Мухаметшин 23
99 Никита Безлихотнов 76′
Составы
Александр Кобзев 16
85′ Алан Багаев 4
Сергей Сухарев 18
Евгений Ятченко 33
23′ Юрий I Лебедев 87
Рустем Мухаметшин 9
Филипп Дворецков 21
Илья Петров 95
Руслан Мухаметшин 23
58′ 84′ Владислав Адаев 96
Игорь Киреев 17
65′ Владимир Обухов 20
Михаил Маркин 10
35 Константин Руденок
2 Алексей II Соловьев
3 Альберт Гаджибеков
64 Денис Кутин 60′ 87′
7 Азамат Гурфов
87 Владимир Романенко 54′
19 Дмитрий Мичуренков 37′
4 Денис Клопков 46′ 28′
90 Олег Поляков
8 Дмитрий Каюмов 41′
99 Никита Безлихотнов 44′
10 Игорь Падерин 67′
93 Семен Синявский
33 Аслан Дышеков 61′
14 Эдуард Суханов
Статистика
3 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
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