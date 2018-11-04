«Мордовия» обыграла «Армавир» в матче ФНЛ

Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась в пользу хозяев со счётом 2:1.
Автором первого мяча стал нападающий «Мордовии» Владимир Обухов, отличившийся на 7-й минуте игры. «Армавир» сравнял счёт в середине второго тайма благодаря точному удару полузащитника Никиты Безлихотнова. Победу хозяевам принёс форвард Руслан Мухаметшин, завершивший голевую комбинацию на 83-й минуте.
«Мордовия», набрав 29 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Армавир» (18) — 18-е.
В следующем туре Футбольной национальной лиги команда из Саранска на выезде сыграет с «Сибирью», «Армавир» дома встретится с «Чертаново». Оба матча состоятся 10 ноября.