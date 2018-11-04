«Факел» победил «Сочи» в матче ФНЛ
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Воронежский «Факел» обыграл «Сочи» в матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Воронежский «Факел» обыграл «Сочи» в матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги.
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Михаил Бирюков (31-я минута) и Михаил Афанасьев (75).
|Александр Точилин
|Сергей Волгин
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Артур Федоров (Петрозаводск, Россия)