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21:41 (мск), источник: Р-Спорт

«Факел» победил «Сочи» в матче ФНЛ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Воронежский «Факел» обыграл «Сочи» в матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

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Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Михаил Бирюков (31-я минута) и Михаил Афанасьев (75).

Сочи 0:2
Первый тайм: 0:1
Факел
4.11.2018, 17:00 Зрители: 3268 основной раунд: 20-й тур Фишт
Главные тренеры
Александр Точилин Сергей Волгин
Голы
17 Михаил Бирюков 31′
77 Михаил Афанасьев 75′
Составы
Николай Заболотный 12
Игорь Юрганов 20
Никита Калугин 26
Иван Миладинович 45
Алексей Померко 5
Никита Бурмистров 18
Максим Барсов 10
35′ Валерий Почивалин 92
90+2′ Темур Мустафин 63
46′ Иван Соловьев 9
88′ Никита Саламатов 8
81′ Игорь Горбунов 11
Роман Косянчук 14
9′ 57′ Душан Лагатор 94
Анзор Саная 23
30 Дмитрий Кортнев
14 Сандро Цвейба
47 Сергей Божин
55 Максим Осипенко
19 Артем Макарчук
27 Артем Молодцов
33 Александр Мануковский
10 Игорь Лебеденко 90′
4 Олег Бабенков
77 Михаил Афанасьев 87′
5 Иван Беликов
90 Александр Ломакин 65′
9 Артем Митасов
17 Михаил Бирюков 72′
7 Сергей Орлов
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Артур Федоров (Петрозаводск, Россия)
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