Гол Носова принес «Лучу» победу над «Нижним Новгородом» в матче ФНЛ
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Футболисты владивостокского клуба «Луч-Энергия» победили «Нижний Новгород» в домашнем матче 21-го тура первенства ФНЛ.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Футболисты владивостокского клуба «Луч-Энергия» победили «Нижний Новгород» в домашнем матче 21-го тура первенства ФНЛ.
Встреча, состоявшаяся в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 26-й минуте забил Александр Носов.
«Нижний Новгород» с 32 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Луч» с 28 баллами идет 11-м.
|Луч
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1:0
Первый тайм: 1:0
|Нижний Новгород
|Рустем Хузин
|Дмитрий Черышев
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|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Артур Федоров (Петрозаводск, Россия)