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10:45 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Носова принес «Лучу» победу над «Нижним Новгородом» в матче ФНЛ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Футболисты владивостокского клуба «Луч-Энергия» победили «Нижний Новгород» в домашнем матче 21-го тура первенства ФНЛ.

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Встреча, состоявшаяся в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 26-й минуте забил Александр Носов.

«Нижний Новгород» с 32 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Луч» с 28 баллами идет 11-м.

Луч 1:0
Первый тайм: 1:0
Нижний Новгород
10.11.2018, 07:00 Зрители: 1800 основной раунд: 21-й тур Динамо
Главные тренеры
Рустем Хузин Дмитрий Черышев
Голы
26′ Александр Носов 10
Составы
Александр Котляров 1
Павел Степанец 4
Кирилл Суслов 15
Кирилл Марущак 18
22′ Виктор Патрашко 22
Сергей Пономаренко 12
23′ Наиль Замалиев 33
89′ Александр Носов 10
Андрей Павленко 77
83′ Давид Дзахов 17
Максим Насадюк 3
68′ 90′ Иван Хлебородов 7
90+1′ Станислав Прокофьев 11
16′ 72′ Илья Визнович 98
Дмитрий Калугин 14
1 Артур Анисимов
4 Артем Абрамов
55 Юрий Морозов
90 Андрей Хрипков 71′
91 Лео Гогличидзе
5 Тимур Аюпов
10 Максим Палиенко 90+2′
41 Александр Сапета 73′
11 Артем Делькин
13 Павел Игнатович 69′
27 Аркадий Симанов
19 Алексей Скворцов 72′
74 Даниил Фомин
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Артур Федоров (Петрозаводск, Россия)
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