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12:11 (мск), источник: Матч ТВ

Решением УЕФА с «Сибири» могут снять 6 очков

Как стало известно «Матч ТВ», УЕФА может наложить санкции на «Сибирь» за неисполнение обязательств по контракту нападающего Рангела Абушева.

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Источник: Матч ТВ

Болгарин выступал за новосибирскую команду весной 2016 года, проведя в ее составе 7 матчей в ФНЛ. Тем же летом «Сибирь» расторгла с ним контракт, который должен был действовать еще полтора года. Тогдашнее руководство «орлов» возмутило то, что Абушев покинул расположение команды, сославшись на травму, которую уехал залечивать на родину, но при этом выкладывал в соцсетях фотографии с курорта.

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После расторжения с ним договора игрок обратился в УЕФА, требуя от «Сибири» денежной компенсации и предоставив документы, свидетельствующие о том, что он действительно проходил в это время лечение. Новосибирцы предоставили свою аргументацию. Но УЕФА встал на сторону Абушева. Российский клуб обязали рассчитаться с форвардом, который после «Сибири» сменил три команды, а в данный момент выступает за болгарский «Ботев». Однако «орлы» просрочили платежи.

По нашим данным, «Сибирь» находится в тяжелой финансовой ситуации, и на расчет с Абушевым не были выделены деньги. Теперь «Сибири» грозят санкции ФИФА: либо снятие 6 очков, либо запрет на регистрацию новичков на два трансферных периода. Как именно будет наказан клуб, станет известно в ближайшее время. Напомним, что «Сибирь», которую в конце сентября возглавил Игорь Чугайнов, занимает 19 место в первенстве ФНЛ. Снятие 6 очков фактически станет для клуба приговором в борьбе за выживание. С учетом огромных кадровых проблем вопрос сохранения прописки, впрочем, едва ли решаем и без дозаявки зимой.

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