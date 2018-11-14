Решением УЕФА с «Сибири» могут снять 6 очков

Источник: Матч ТВ

Болгарин выступал за новосибирскую команду весной 2016 года, проведя в ее составе 7 матчей в ФНЛ. Тем же летом «Сибирь» расторгла с ним контракт, который должен был действовать еще полтора года. Тогдашнее руководство «орлов» возмутило то, что Абушев покинул расположение команды, сославшись на травму, которую уехал залечивать на родину, но при этом выкладывал в соцсетях фотографии с курорта.

После расторжения с ним договора игрок обратился в УЕФА, требуя от «Сибири» денежной компенсации и предоставив документы, свидетельствующие о том, что он действительно проходил в это время лечение. Новосибирцы предоставили свою аргументацию. Но УЕФА встал на сторону Абушева. Российский клуб обязали рассчитаться с форвардом, который после «Сибири» сменил три команды, а в данный момент выступает за болгарский «Ботев». Однако «орлы» просрочили платежи.