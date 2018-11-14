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15:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак-2» в присутствии Кононова разгромил «Сибирь»

«Спартак-2» разгромил «Сибирь» (3:0) в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Голами отметились хавбек Солтмурад Бакаев, нападающий Георгий Мелкадзе и хавбек Егор Рудковский.

Футбол
Первый дивизион 2018/2019
Тур 22, 14.11.2018, 14:00
Спартак-2
3Сибирь0

«Спартак-2» набрал 35 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Сибирь» с 16 баллами занимает 19 строчку.

Отметим, что на этой встрече присутствовал новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов.

Олимп — ФНЛ

22-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирск) — 3:0 (2:0)

Голы: Бакаев, 13 (1:0). Мелкадзе, 43 (2:0). Рудковский, 65 (3:0).

«Спартак-2» (Москва): Терешкин, Мамин, Петрунин, Воропаев, Гапонов, Полубояринов (Тиуб, 70), Тюнин (Бакалюк, 78), Бакаев (Рудковский, 51), Руденко (Репях, 83), Нимели, Мелкадзе.

«Сибирь» (Новосибирск): Цыган, Курбанов, Полюткин, Макаренко, Аравин, Смирнов, Гладышев (Дудолев, 78), Галыш, Азаров, Свежов (Парфинович, 77), Киреенко.

Предупреждения: Курбанов, 50. Петрунин, 53. Смирнов, 55. Тюнин, 59. Макаренко, 72. Парфинович, 83. Мелкадзе, 84. Нимели, 90+1.

Судья: Сухой (Люберцы).

14 ноября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

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