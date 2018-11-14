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16:12 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Спартака-2» разгромили «Сибирь» в матче ФНЛ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Московский «Спартак-2» победил новосибирскую «Сибирь» в матче 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 3:0 в пользу «красно-белых». Голы забили Солтмурад Бакаев (13-я минута), Георгий Мелкадзе (43) и Егор Рудковский (65).

«Спартак-2» с 35 очками занимает четвертое место в ФНЛ, «Сибирь» с 16 баллами находится на 19-й строчке.

Спартак-2 3:0
Первый тайм: 2:0
Сибирь
14.11.2018, 14:00 Зрители: 200 основной раунд: 22-й тур Спартак (4-е поле)
Главные тренеры
Виктор Булатов Игорь Чугайнов
Голы
13′ Солтмурад Бакаев 87
43′ Георгий Мелкадзе 37
65′ Егор Рудковский 13
Составы
Владислав Терешкин 95
Артем Воропаев 36
Артем Мамин 46
53′ Даниил Петрунин 63
Илья Гапонов 56
84′ Георгий Мелкадзе 37
90+2′ Сильванус Нимели 66
59′ 78′ Николай Тюнин 4
Никита Бакалюк 80
51′ Солтмурад Бакаев 87
Егор Рудковский 13
70′ Данил Полубояринов 97
Тиерно Тиуб 28
83′ Александр Руденко 79
Иван Репях 70
22 Николай Цыган
2 Алексей Аравин
8 Александр Макаренко 72′
20 Антон Полюткин
25 Михаил Смирнов 54′
33 Шамиль Курбанов 50′
10 Виталий Галыш
19 Владимир Азаров
23 Павел Киреенко
55 Алексей Гладышев 78′
17 Роман Парфинович 82′
91 Виктор Свежов 78′
18 Артем Дудолев
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
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