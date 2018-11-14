Футболисты «Спартака-2» разгромили «Сибирь» в матче ФНЛ
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Московский «Спартак-2» победил новосибирскую «Сибирь» в матче 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Московский «Спартак-2» победил новосибирскую «Сибирь» в матче 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 3:0 в пользу «красно-белых». Голы забили Солтмурад Бакаев (13-я минута), Георгий Мелкадзе (43) и Егор Рудковский (65).
«Спартак-2» с 35 очками занимает четвертое место в ФНЛ, «Сибирь» с 16 баллами находится на 19-й строчке.
|Виктор Булатов
|Игорь Чугайнов
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|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)