«Зенит-2» продлил серию без побед до 10 матчей, уступив «Томи»

Футбол Первый дивизион 2018/2019 Тур 23, 18.11.2018, 13:00 Ротор - Томь -

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Томи» Илья Кузьмичёв, отправивший мяч в ворота голкипера хозяев Никиты Гойло на 54-й минуте матча.

Таким образом, «Зенит-2» увеличил серию без побед в Футбольной национальной лиге до 10 матчей.

«Зенит-2» имеет в активе 8 очков и находится на последнем, 20-м месте в турнирной таблице первенства страны.

«Томь» (45) располагается на первом месте.