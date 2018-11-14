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20:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит-2» продлил серию без побед до 10 матчей, уступив «Томи»

В матче 22-го тура Футбольной национальной лиги «Зенит-2» принимал «Томь». Встреча команд состоялась на стадионе «Петровский МСА» в Санкт-Петербурге и завершилась победой томской команды со счётом 1:0.

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Футбол
Первый дивизион 2018/2019
Тур 23, 18.11.2018, 13:00
Ротор
-Томь-

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Томи» Илья Кузьмичёв, отправивший мяч в ворота голкипера хозяев Никиты Гойло на 54-й минуте матча.

Таким образом, «Зенит-2» увеличил серию без побед в Футбольной национальной лиге до 10 матчей.

«Зенит-2» имеет в активе 8 очков и находится на последнем, 20-м месте в турнирной таблице первенства страны.

«Томь» (45) располагается на первом месте.

В следующем туре Футбольной национальной лиги «Зенит-2» примет на домашнем стадионе «Луч», а «Томь» сыграет на выезде с «Ротором».

Зенит-2 0:1
Первый тайм: 0:0
Томь
14.11.2018, 17:00 Зрители: 280 основной раунд: 22-й тур МСА Петровский
Главные тренеры
Владислав Радимов Василий Баскаков
Голы
11 Илья Кузьмичев 54′
Составы
Никита Гойло 70
Сергей Бугриев 59
Томас Рукас 96
Леон Мусаев 38
Дмитрий Богаев 88
Николай Прудников 32
Илья Воробьев 84
57′ Денис Терентьев 3
Даниил Пенчиков 79
57′ Дмитрий Плетнев 49
87′ Иван Тарасов 82
67′ Кирилл Капленко 55
Сергей Иванов 74
85′ Илья Камышев 97
Илья Скроботов 80
1 Юрий Шафинский
5 Алексей Шумских
23 Сергей Зуйков
24 Александр Клещенко
27 Роман Мануйлов
10 Ян Казаев
18 Олег Шалаев
44 Илья Кухарчук
61 Александр Ставпец
78 Николай Калинский 81′
98 Никита Гвинейский
11 Илья Кузьмичев 79′
17 Ислам Тлупов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Обозначения
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