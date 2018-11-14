«Зенит-2» продлил серию без побед до 10 матчей, уступив «Томи»

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Томи» Илья Кузьмичёв, отправивший мяч в ворота голкипера хозяев Никиты Гойло на 54-й минуте матча.
Таким образом, «Зенит-2» увеличил серию без побед в Футбольной национальной лиге до 10 матчей.
«Зенит-2» имеет в активе 8 очков и находится на последнем, 20-м месте в турнирной таблице первенства страны.
«Томь» (45) располагается на первом месте.
В следующем туре Футбольной национальной лиги «Зенит-2» примет на домашнем стадионе «Луч», а «Томь» сыграет на выезде с «Ротором».