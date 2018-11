«Томь» лишила «Тамбов» лидерства, «Чертаново» закрепилось в зоне «стыков»

View this post on Instagram

Матч с @fcarmavir стал юбилейным - домашним поединком #фктамбов в истории. За этот отрезок наша команда одержала 57 побед, 22 раза сыграла вничью и 21 раз проиграла. Разница мячей: 180-98 . Из 100 домашних игр 83 прошли на "Спартаке", 8 в СТЦ "Тамбов", 6 на резервных полях в Химках, 3 на "Локомотиве". . ПФЛ: 42 матча: +24=11-7, 86-48. ФНЛ: 49 матчей: +30=10-9, 85-35. Кубок России: 8 матчей: +3=1-4, 9-14. Стыковые матчи: +0=0-1, 0-1. . #фктамбовДома