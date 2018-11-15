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01:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Томь» лишила «Тамбов» лидерства, «Чертаново» закрепилось в зоне «стыков»

«СЭ» рассказывает о главных событиях 22-го тура в первом дивизионе.

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Футбол
Первый дивизион 2018/2019
Тур 23, 18.11.2018, 14:00
Нижний Новгород
-Тамбов-

Вторая осечка «волков»

Теперь уже экс-лидер переживает непростой период. И если поражение «Тамбова» в Краснодаре на сенсацию не тянуло, то вторая кряду осечка удивительна сразу по нескольким причинам. Во-первых, одна из самых эффективных атакующих линий турнира второй раз подряд осталась на сухом пайке. Во-вторых, не помог даже тамбовский манеж, где «волки», как правило, очков не теряют. Наконец, главный фаворит первенства уступил всего лишь «Армавиру». Адаптировавшаяся к турниру команда Арсена Папикяна в последнее время заметно прибавила, она умеет играть на выезде, однако по-прежнему находится в зоне вылета. А отсутствие в составе «Тамбова» таких важных фигур, как Сенин Себаи и Младен Кашчелан, одна из причин поражения лидера, но точно не оправдание. С другой стороны, пятиочковый отрыв от третьего места кажется довольно комфортным.

— Результат нас не устраивает, — цитирует значащегося в заявке хозяев главным тренером Тимура Шипшева официальный сайт лиги. — Первые минуты неудачно прошли: травма Чернышова и пара «уколов» армавирской команды. Потом игру выровняли, но получили «гол в раздевалку». Во втором тайме мы доминировали, но забить не сумели.

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Футбол
Первый дивизион 2018/2019
Тур 23, 18.11.2018, 13:00
Ротор
-Томь-

Смена лидера со второй попытки

Туром ранее томичи также играли позже «Тамбова» и уже знали об осечке конкурента. Возможно, мысль о лидерстве, которое оказалось на расстоянии вытянутой руки, и помешали сибирякам в Калининграде.

Теперь же проделанная Василием Баскаковым работа над ошибками принесла результат в Санкт-Петербурге.

«Томь» играла против младшего «Зенита», как и положено лидеру, и реализовала свое преимущество в начале второго тайма, когда Кузьмичев прицельно пробил головой с подачи Ставпеца.

Будут ли томичи зимовать на первой строчке? Ответ на это дадут ближайшие два тура, которые команда также проведет на выезде — в Волгограде и Нижнем Новгороде.

Футбол
Первый дивизион 2018/2019
Тур 23, 18.11.2018, 17:00
Балтика
-Чертаново-

«Чертаново» на подъеме, «Нижний» в кризисе

Прекрасно помню впечатления от нескольких матчей «Чертаново» в первенстве ПФЛ трехлетней давности. И, возможно, слишком смелый вывод о том, что уровень игры подопечных Игоря Осинькина выше второго дивизиона. Вместе с тем, были и резонные опасения, что в случае еще одного повышения в классе молодежи будет непросто. Но позади уже больше половины турнирного пути, а москвичи и не думают сбавлять обороты.

«Чертаново» не просто одна из самых играющих, но еще и самая результативная команда турнира (42 мяча). Ровно половина из них — плод усилий Антона Зиньковского и признанного в лиге игроком октября Максима Глушенкова. Будущий спартаковец сегодня забил сам и отдал результативную передачу, а Зиньковский сделал второй дубль подряд и обошел одноклубника в рейтинге лучших бомбардиров (11 голов против 10). Еще один герой игры — Владислав Сарвели — теперь лидирует среди ассистентов (9 передач). Так что выход «Чертаново» в зону «стыков» никакая не случайность.

А вот спад проигравшей четыре раза подряд команды Дмитрия Черышева вызывает вопросы. На пресс-конференции главный тренер волжан посетовал на неиспользованные моменты, и отметил интересную деталь: «Соперник нас немножечко “поймал”, потому что все футболисты сразу вышли на многошиповых бутсах, а мы, естественно, вышли как на коньках».

Футбол
Первый дивизион 2018/2019
Тур 23, 18.11.2018, 13:00
Сибирь
-СКА-Хабаровск-

Хабаровск поднимается

Перед стартом сезона дальневосточников называли главным претендентом на повышение в классе. Однако команда выдала затяжной неудачный отрезок, что обернулось отставкой Сергея Передни. Сменивший его Вадим Евсеев затратил довольно много времени на стабилизацию ситуации, и в какой-то момент армейцев даже списали со счетов. Как выяснилось, рано. В Саранске, где, в отличие от выездных матчей, «Мордовия» играет крайне неудачно, СКА довел свою беспроигрышную серию до шести туров.

Второй раз за четыре дня ключевым оказался гол защитника Виталия Приндеты. «Мы всегда бьемся до конца», — подчеркнул он, когда хабаровчане отпраздновали волевую победу над «Тюменью». Теперь же точный удар украинского легионера принес третий кряду выездной успех и поднял его команду на девятое место. До зоны «стыков» от него — всего три очка.

Футбол
Первый дивизион 2018/2019
Тур 23, 18.11.2018, 14:00
Спартак-2
-Шинник-

Остальные результаты

«Спартак-2» — «Сибирь» — 3:0 (2:0)
Голы: Бакаев, 13 (1:0). Мелкадзе, 43 (2:0). Рудковский, 65 (3:0).

«Краснодар-2» — «Тюмень» — 0:0

«Сочи» — «Ротор» — 4:2 (3:0)
Голы: Горбунов, 2 (1:0). Барсов, 16 — с пенальти (2:0). Песегов, 30 (3:0). Померко, 62 (4:0). Мязин, 88 (4:1). Мязин, 90+4 (4:2).

«Шинник» — «Факел» — 1:0 (0:0)
Гол: Самойлов, 55 — с пенальти.

«Авангард К» (Курск) — «Химки» — 4:0 (1:0)
Голы: Трошечкин, 29 (1:0). Акбашев, 61 (2:0). Минаев, 77 (3:0). Дашаев, 85 (4:0).

«Балтика» — «Луч» — 0:2 (0:1)
Голы: Степанец, 17 (0:1). Павленко, 48 — с пенальти (0:2).

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