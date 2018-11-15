«Томь» лишила «Тамбов» лидерства, «Чертаново» закрепилось в зоне «стыков»
«СЭ» рассказывает о главных событиях 22-го тура в первом дивизионе.
«СЭ» рассказывает о главных событиях 22-го тура в первом дивизионе.
Теперь уже
— Результат нас не устраивает, — цитирует значащегося в заявке хозяев главным тренером Тимура Шипшева официальный сайт лиги. — Первые минуты неудачно прошли: травма Чернышова и пара «уколов» армавирской команды. Потом игру выровняли, но получили «гол в раздевалку». Во втором тайме мы доминировали, но забить не сумели.
Туром ранее томичи также играли позже «Тамбова» и уже знали об осечке конкурента. Возможно, мысль о лидерстве, которое оказалось на расстоянии вытянутой руки, и помешали сибирякам в Калининграде.
Теперь же проделанная Василием Баскаковым работа над ошибками принесла результат в
«Томь» играла против младшего «Зенита», как и положено лидеру, и реализовала свое преимущество в начале второго тайма, когда Кузьмичев прицельно пробил головой с подачи Ставпеца.
Будут ли томичи зимовать на первой строчке? Ответ на это дадут ближайшие два тура, которые команда также проведет на выезде — в Волгограде и Нижнем Новгороде.
Прекрасно помню впечатления от нескольких матчей «Чертаново» в первенстве ПФЛ трехлетней давности. И, возможно, слишком смелый вывод о том, что уровень игры подопечных Игоря Осинькина выше второго дивизиона. Вместе с тем, были и резонные опасения, что в случае еще одного повышения в классе молодежи будет непросто. Но позади уже больше половины турнирного пути, а москвичи и не думают сбавлять обороты.
«Чертаново» не просто одна из самых играющих, но еще и самая результативная команда турнира (42 мяча). Ровно половина из них — плод усилий Антона Зиньковского и признанного в лиге игроком октября Максима Глушенкова. Будущий спартаковец сегодня забил сам и отдал результативную передачу, а Зиньковский сделал второй дубль подряд и обошел одноклубника в рейтинге лучших бомбардиров (11 голов против 10). Еще один герой игры — Владислав Сарвели — теперь лидирует среди ассистентов (9 передач). Так что выход «Чертаново» в зону «стыков» никакая не случайность.
А вот спад проигравшей четыре раза подряд команды Дмитрия Черышева вызывает вопросы. На
Перед стартом сезона дальневосточников называли главным претендентом на повышение в классе. Однако команда выдала затяжной неудачный отрезок, что обернулось отставкой Сергея Передни. Сменивший его Вадим Евсеев затратил довольно много времени на стабилизацию ситуации, и в
Второй раз за четыре дня ключевым оказался гол защитника Виталия Приндеты. «Мы всегда бьемся до конца», — подчеркнул он, когда хабаровчане отпраздновали волевую победу над «Тюменью». Теперь же точный удар украинского легионера принес третий кряду выездной успех и поднял его команду на девятое место. До зоны «стыков» от него — всего три очка.
«Спартак-2» — «Сибирь» — 3:0 (2:0)
Голы: Бакаев, 13 (1:0). Мелкадзе, 43 (2:0). Рудковский, 65 (3:0).
«Краснодар-2» — «Тюмень» — 0:0
«Сочи» — «Ротор» — 4:2 (3:0)
Голы: Горбунов, 2 (1:0). Барсов, 16 — с пенальти (2:0). Песегов, 30 (3:0). Померко, 62 (4:0). Мязин, 88 (4:1). Мязин, 90+4 (4:2).
«Шинник» — «Факел» — 1:0 (0:0)
Гол: Самойлов, 55 — с пенальти.
«Авангард К» (Курск) — «Химки» — 4:0 (1:0)
Голы: Трошечкин, 29 (1:0). Акбашев, 61 (2:0). Минаев, 77 (3:0). Дашаев, 85 (4:0).
«Балтика» — «Луч» — 0:2 (0:1)
Голы: Степанец, 17 (0:1). Павленко, 48 — с пенальти (0:2).